https://ria.ru/20231223/putin-1917686138.html

В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники - РИА Новости, 23.12.2023

В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

У президента РФ Владимира Путина много рабочих планов на ближайшее время, он может сделать небольшой перерыв во время новогодних праздников, но никогда не... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T18:55

2023-12-23T18:55

2023-12-23T18:55

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

новый год

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина много рабочих планов на ближайшее время, он может сделать небольшой перерыв во время новогодних праздников, но никогда не использует зимние каникулы полностью, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У него очень много планов рабочих. Они все будут реализованы", - сказал Песков. Он добавил, что Путину лишь "частично" удастся отдохнуть на праздниках, поскольку "полностью он никогда не использует" каникулы. Представитель Кремля на вопрос о предвыборных поездках Путина отметил, что все поездки главы государства рабочие и ничем не отличаются от предвыборных. "Поскольку он действующий глава государства, у него они все рабочие. Все в рамках рабочего графика. На первые дни (Нового года - ред.) не планируется, но быстро потом начнутся и будут поездки и будут продолжаться", - сказал он. Песков также не стал отвечать на вопрос, планирует ли Путин до конца года посетить зону СВО.

https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, новый год