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Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России - РИА Новости, 23.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:35 23.12.2023 (обновлено: 14:19 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/putin-1917641109.html
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России - РИА Новости, 23.12.2023
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов на съезде СРЗП предложил поддержать нынешнего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:35
2023-12-23T14:19
политика
россия
владимир путин
сергей миронов
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов на съезде СРЗП предложил поддержать нынешнего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. "Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придем к победе - это президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Миронов. Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок. XIII съезд партии проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
https://ria.ru/20231223/podpisi-1917632297.html
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политика, россия, владимир путин, сергей миронов
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Миронов, Выборы президента России — 2024
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России

Миронов предложил поддержать Путина в качестве кандидата на выборах в 2024 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов на съезде СРЗП предложил поддержать нынешнего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придем к победе - это президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Миронов.
Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.
XIII съезд партии проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Сбор подписей за Путина в новых регионах проходит в выездном формате
Вчера, 11:47
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей Миронов
 
 
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