https://ria.ru/20231223/putin-1917641109.html

Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России

Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России - РИА Новости, 23.12.2023

Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России

Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов на съезде СРЗП предложил поддержать нынешнего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:35

2023-12-23T12:35

2023-12-23T14:19

политика

россия

владимир путин

сергей миронов

выборы президента россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916984955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37bfc550777cac9ec719fb46da013913.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов на съезде СРЗП предложил поддержать нынешнего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. "Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придем к победе - это президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Миронов. Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок. XIII съезд партии проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.

https://ria.ru/20231223/podpisi-1917632297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, сергей миронов