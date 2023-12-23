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Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России - РИА Новости, 23.12.2023
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов на съезде СРЗП предложил поддержать нынешнего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:35
2023-12-23T12:35
2023-12-23T14:19
политика
россия
владимир путин
сергей миронов
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов на съезде СРЗП предложил поддержать нынешнего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. "Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придем к победе - это президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Миронов. Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок. XIII съезд партии проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
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политика, россия, владимир путин, сергей миронов
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Миронов, Выборы президента России — 2024
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
Миронов предложил поддержать Путина в качестве кандидата на выборах в 2024 году