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Заявления глав МИД Франции и Британии о Путине разозлили французов - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 23.12.2023 (обновлено: 13:06 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/putin-1917622255.html
Заявления глав МИД Франции и Британии о Путине разозлили французов
Заявления глав МИД Франции и Британии о Путине разозлили французов - РИА Новости, 23.12.2023
Заявления глав МИД Франции и Британии о Путине разозлили французов
Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление глав МИД Франции и Британии Дэвида Кэмерона и Катрин Колонна о президенте России Владимире Путине и конфликте на... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T09:36
2023-12-23T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
дэвид кэмерон
катрин колонна
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление глав МИД Франции и Британии Дэвида Кэмерона и Катрин Колонна о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине.По словам Кэмерона, обе страны будут поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо, чтобы российский лидер "проиграл конфликт". А его коллега отметила, что Париж и Лондон работают вместе, чтобы "гарантировать, что Россия не сможет выиграть". "Изменение формулировки: "сколько надо" — это уже не "до победы", — написал один из комментаторов. "Надо наконец сесть за стол переговоров", — отметил второй. "Россияне уже победили", — добавил третий. "Французы больше не хотят поддерживать Украину", — заявил еще один из пользователей. "В их заявлениях видно отчаяние, потому что Запад проигрывает", — заключили читатели. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917618846.html
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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в мире, россия, франция, украина, дэвид кэмерон, катрин колонна, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Дэвид Кэмерон, Катрин Колонна, Владимир Путин

Заявления глав МИД Франции и Британии о Путине разозлили французов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление глав МИД Франции и Британии Дэвида Кэмерона и Катрин Колонна о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине.
По словам Кэмерона, обе страны будут поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо, чтобы российский лидер "проиграл конфликт". А его коллега отметила, что Париж и Лондон работают вместе, чтобы "гарантировать, что Россия не сможет выиграть".
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"Изменение формулировки: "сколько надо" — это уже не "до победы", — написал один из комментаторов.
"Надо наконец сесть за стол переговоров", — отметил второй.
"Россияне уже победили", — добавил третий.
"Французы больше не хотят поддерживать Украину", — заявил еще один из пользователей.
"В их заявлениях видно отчаяние, потому что Запад проигрывает", — заключили читатели.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияУкраинаДэвид КэмеронКатрин КолоннаВладимир Путин
 
 
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