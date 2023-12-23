https://ria.ru/20231223/pushkov-1917612181.html

Пушков резко ответил на слова финского министра о войне с Россией

Пушков резко ответил на слова финского министра о войне с Россией - РИА Новости, 23.12.2023

Пушков резко ответил на слова финского министра о войне с Россией

Западные страны ведут против Москвы "ледяную войну", при этом участвуя и в "горячей" на Украине, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T06:25

2023-12-23T06:25

2023-12-23T06:25

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Западные страны ведут против Москвы "ледяную войну", при этом участвуя и в "горячей" на Украине, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о подготовке Запада к "холодной войне" с Россией.Как ранее заявил Хяккянен, западные государства готовятся к "новой холодной войне" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве."Не вполне понятное заявление министра обороны Финляндии о том, что страны Запада только "готовятся к холодной войне" с Россией, - в то время, как уже почти два года они сами ее против России ведут, причем в самой активной форме", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Сенатор заметил, что готовились они к ней уже с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток – еще раньше. По его словам, в годы "холодной войны" отношения между Западом и Москвой были "неизмеримо лучше", несмотря на случавшиеся кризисы. В частности, советский газ шел в Западную Европу, и "никто не взрывал трубопроводы"."Ныне же Запад ведет против России не холодную, а уже "ледяную войну", а на Украине участвует и в горячей. Но притворяется, будто всего этого не делает, а лишь "готовится к новой холодной войне", к началу которой вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь ее инициатором", - резюмировал Пушков.

https://ria.ru/20231222/nato-1917505651.html

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в мире, россия, украина, алексей пушков, нато, финляндия