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В России может появиться новый проект по оздоровлению водоемов - РИА Новости, 23.12.2023
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03:37 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/proekt-1917607406.html
В России может появиться новый проект по оздоровлению водоемов
В России может появиться новый проект по оздоровлению водоемов - РИА Новости, 23.12.2023
В России может появиться новый проект по оздоровлению водоемов
В правительстве РФ обсуждается создание нового отдельного нацпроекта по очистке рек и оздоровлению водоемов, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T03:37
2023-12-23T03:37
александр козлов (глава минприроды)
россия
дальний восток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В правительстве РФ обсуждается создание нового отдельного нацпроекта по очистке рек и оздоровлению водоемов, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов. Министр сообщил, что в правительстве обсуждается вопрос продления нацпроекта "Экология" до 2030 года и "на перспективу". "Мы обсудили важных два вопроса: первое, нашей стране нужен нацпроект, связанный с водой. Послание президента было по этому поводу, где он неоднократно об этом говорил, и правительство уже занялось этой работой: на протяжении года мы попытались собрать всю проблематику, связанную с этим вопросом – с очисткой рек, возможностью их экологического оздоровления", - сказал Козлов. Он подчеркнул, что вблизи рек России проживают более 111 миллионов человек, что подтверждает важность решения вопросов судоходства, строительства очистных сооружений, защиты населенных пунктов от наводнений. Когда может начаться реализация нового нацпроекта, министр не уточнил. Ранее стало известно о планах правительства объединить федпроекты "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов", входящие в нацпроект "Экология", в единый проект "Оздоровление водных объектов" и реализовать его с 2025 по 2030 годы. "И не менее важный вопрос – это, конечно, недропользование. Мы получаем полную поддержку от руководителя страны, и я ему докладывал лично о той большой работе, которую мы проделали по Дальнему Востоку, по Сибири. Сейчас заканчиваем эту работу, и это найдет свое понимание в фронтальной стратегии "Геология. Возрождение легенды", - добавил Козлов. По его словам, Минприроды рассматривает перспективные площади для геологоразведочных работ, где могут быть обнаружены новые месторождения полезных ископаемых.
https://ria.ru/20231211/dagestan-1915026612.html
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александр козлов (глава минприроды), россия, дальний восток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Александр Козлов (глава Минприроды), Россия, Дальний Восток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В России может появиться новый проект по оздоровлению водоемов

Глава Минприроды Козлов: в России обсуждают проект по оздоровлению водоемов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОчистка пруда в Москве
Очистка пруда в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В правительстве РФ обсуждается создание нового отдельного нацпроекта по очистке рек и оздоровлению водоемов, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.
Министр сообщил, что в правительстве обсуждается вопрос продления нацпроекта "Экология" до 2030 года и "на перспективу".
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"Мы обсудили важных два вопроса: первое, нашей стране нужен нацпроект, связанный с водой. Послание президента было по этому поводу, где он неоднократно об этом говорил, и правительство уже занялось этой работой: на протяжении года мы попытались собрать всю проблематику, связанную с этим вопросом – с очисткой рек, возможностью их экологического оздоровления", - сказал Козлов.
Он подчеркнул, что вблизи рек России проживают более 111 миллионов человек, что подтверждает важность решения вопросов судоходства, строительства очистных сооружений, защиты населенных пунктов от наводнений.
Когда может начаться реализация нового нацпроекта, министр не уточнил. Ранее стало известно о планах правительства объединить федпроекты "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов", входящие в нацпроект "Экология", в единый проект "Оздоровление водных объектов" и реализовать его с 2025 по 2030 годы.
"И не менее важный вопрос – это, конечно, недропользование. Мы получаем полную поддержку от руководителя страны, и я ему докладывал лично о той большой работе, которую мы проделали по Дальнему Востоку, по Сибири. Сейчас заканчиваем эту работу, и это найдет свое понимание в фронтальной стратегии "Геология. Возрождение легенды", - добавил Козлов.
По его словам, Минприроды рассматривает перспективные площади для геологоразведочных работ, где могут быть обнаружены новые месторождения полезных ископаемых.
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Александр Козлов (глава Минприроды)РоссияДальний ВостокМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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