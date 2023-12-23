https://ria.ru/20231223/prava-1917597810.html

Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м

Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м - РИА Новости, 23.12.2023

Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м

Иностранные граждане, получившие водительские права за границей, должны будут обменять их на российские в течение полугода после получения вида на жительство... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T02:17

2023-12-23T02:17

2023-12-23T02:17

общество

россия

кирилл данилов

водительские права

авто

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Иностранные граждане, получившие водительские права за границей, должны будут обменять их на российские в течение полугода после получения вида на жительство или гражданства. Для россиян с заграничными правами шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну, рассказал агентству “Прайм” преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Норма вступает в силу 1 апреля 2024 года. Тем, кто на эту дату будет иметь основания для замены, дается год — до 1 апреля 2025 года. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позже.Сдавать экзамены на права этим гражданам не нужно. Они получат российские права на основе иностранных. Если этого не сделать, наступит ответственность по ст. 12.7 КоАП, и водителя отстранят от управления до получения актуального документа.

https://ria.ru/20231222/prava-1917511536.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, кирилл данилов, водительские права, авто