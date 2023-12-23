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Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м - РИА Новости, 23.12.2023
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02:17 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/prava-1917597810.html
Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м
Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м - РИА Новости, 23.12.2023
Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м
Иностранные граждане, получившие водительские права за границей, должны будут обменять их на российские в течение полугода после получения вида на жительство... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T02:17
2023-12-23T02:17
общество
россия
кирилл данилов
водительские права
авто
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Иностранные граждане, получившие водительские права за границей, должны будут обменять их на российские в течение полугода после получения вида на жительство или гражданства. Для россиян с заграничными правами шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну, рассказал агентству “Прайм” преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Норма вступает в силу 1 апреля 2024 года. Тем, кто на эту дату будет иметь основания для замены, дается год — до 1 апреля 2025 года. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позже.Сдавать экзамены на права этим гражданам не нужно. Они получат российские права на основе иностранных. Если этого не сделать, наступит ответственность по ст. 12.7 КоАП, и водителя отстранят от управления до получения актуального документа.
https://ria.ru/20231222/prava-1917511536.html
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общество, россия, кирилл данилов, водительские права, авто
Общество, Россия, Кирилл Данилов, Водительские права, Авто
Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м

Эксперт Данилов: водительские права, выданные за рубежом, станут недействительны

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОкно выдачи водительских удостоверений
Окно выдачи водительских удостоверений - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Окно выдачи водительских удостоверений. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Иностранные граждане, получившие водительские права за границей, должны будут обменять их на российские в течение полугода после получения вида на жительство или гражданства. Для россиян с заграничными правами шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну, рассказал агентству “Прайм” преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Норма вступает в силу 1 апреля 2024 года. Тем, кто на эту дату будет иметь основания для замены, дается год — до 1 апреля 2025 года. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позже.
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
Вчера, 15:52
Сдавать экзамены на права этим гражданам не нужно. Они получат российские права на основе иностранных. Если этого не сделать, наступит ответственность по ст. 12.7 КоАП, и водителя отстранят от управления до получения актуального документа.
 
ОбществоРоссияКирилл ДаниловВодительские праваАвто
 
 
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