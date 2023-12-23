https://ria.ru/20231223/poshlina-1917628671.html

Правительство отменило пошлины на ввоз куриного мяса

Правительство отменило пошлины на ввоз куриного мяса - РИА Новости, 23.12.2023

Правительство отменило пошлины на ввоз куриного мяса

В России на год отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн, следует из постановления правительства. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:08

2023-12-23T11:08

2023-12-23T12:33

общество

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России на год отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн, следует из постановления правительства."Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", — сообщила пресс-служба.Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.Правительство также утвердило правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.Ведомство будет публиковать на своем сайте данные об остатке объемов продукции, на которую предоставляется тарифная льгота.На прошлой неделе Совет Евразийской экономической комиссии установил квоты на беспошлинный импорт отдельных видов куриного мяса в Россию. Кроме того, на полгода обнулили пошлину на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц.Вопрос о росте цен на яйца и куриное мясо поднимался во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства объяснил подорожание сбоем в работе правительства: по его словам, спрос на яйца вырос в результате увеличения доходов населения, но объемы производства остались прежними и не был вовремя открыт импорт. При этом Путин заверил, что ситуация будет улучшаться.

https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917074293.html

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общество, экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)