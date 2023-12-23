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Правительство отменило пошлины на ввоз куриного мяса - РИА Новости, 23.12.2023
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11:08 23.12.2023 (обновлено: 12:33 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/poshlina-1917628671.html
Правительство отменило пошлины на ввоз куриного мяса
Правительство отменило пошлины на ввоз куриного мяса - РИА Новости, 23.12.2023
Правительство отменило пошлины на ввоз куриного мяса
В России на год отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн, следует из постановления правительства. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:08
2023-12-23T12:33
общество
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России на год отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн, следует из постановления правительства.&quot;Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке&quot;, — сообщила пресс-служба.Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.Правительство также утвердило правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.Ведомство будет публиковать на своем сайте данные об остатке объемов продукции, на которую предоставляется тарифная льгота.На прошлой неделе Совет Евразийской экономической комиссии установил квоты на беспошлинный импорт отдельных видов куриного мяса в Россию. Кроме того, на полгода обнулили пошлину на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц.Вопрос о росте цен на яйца и куриное мясо поднимался во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства объяснил подорожание сбоем в работе правительства: по его словам, спрос на яйца вырос в результате увеличения доходов населения, но объемы производства остались прежними и не был вовремя открыт импорт. При этом Путин заверил, что ситуация будет улучшаться.
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общество, экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Общество, Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Правительство отменило пошлины на ввоз куриного мяса

Правительство отменило на 2024 год пошлины на ввоз замороженного мяса кур

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство мяса птицы
Производство мяса птицы - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство мяса птицы . Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России на год отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн, следует из постановления правительства.
«

"Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", — сообщила пресс-служба.

Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Правительство также утвердило правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.
Ведомство будет публиковать на своем сайте данные об остатке объемов продукции, на которую предоставляется тарифная льгота.
На прошлой неделе Совет Евразийской экономической комиссии установил квоты на беспошлинный импорт отдельных видов куриного мяса в Россию. Кроме того, на полгода обнулили пошлину на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц.
Вопрос о росте цен на яйца и куриное мясо поднимался во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства объяснил подорожание сбоем в работе правительства: по его словам, спрос на яйца вырос в результате увеличения доходов населения, но объемы производства остались прежними и не был вовремя открыт импорт. При этом Путин заверил, что ситуация будет улучшаться.
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ОбществоЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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