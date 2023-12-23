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Народный фронт в Ростове-на-Дону передал военным 130 УАЗов

Народный фронт в Ростове-на-Дону передал военным 130 УАЗов - РИА Новости, 23.12.2023

Народный фронт в Ростове-на-Дону передал военным 130 УАЗов

Представители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор, сообщила пресс-служба Народного фронта. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T16:27

2023-12-23T16:27

2023-12-23T16:28

надежные люди

ростов-на-дону

дед мороз

снегурочка

вооруженные силы рф

ростовская область

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Представители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор, сообщила пресс-служба Народного фронта. "Участники акции – представители Народного фронта, военные корреспонденты, телеведущие, блогеры, спортсмены и другие известные люди в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек – лично вручили военнослужащим 130 ключей от новых УАЗов, закупленных Минпромторгом и другие "теплые" подарки: дизельные, электрические и газовые тепловые пушки, печи, газовые плиты с функцией обогрева, а также зимнюю амуницию, шапки и перчатки. "Народные" Деды Морозы и Снегурочки отправились на передовую для того, чтобы поздравить бойцов с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении движения. По словам руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, в рамках Новогоднего сбора удалось собрать более 100 миллионов рублей. "Министерство промышленности и торговли помогло нам с УАЗами для ребят – на передовую отправится партия в 1,5 тысячи машин. Внутри автомобилей есть самое необходимое сейчас для бойцов: шины, печки, тепловые пушки, утеплённые вещи. На позиции отправляется и сложное оборудование – коптеры, тепловизоры, системы радиоэлектронной борьбы. Очень рассчитываю, что новогоднее настроение, тепло от десятков тысяч людей со всей страны, передастся нашим военнослужащим", – рассказал Кузнецов.

https://ria.ru/20231208/vypechka-1914653703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, дед мороз, снегурочка, вооруженные силы рф, ростовская область