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Народный фронт в Ростове-на-Дону передал военным 130 УАЗов - РИА Новости, 23.12.2023
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Надежные люди
 
16:27 23.12.2023 (обновлено: 16:28 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/pomosch-1917667903.html
Народный фронт в Ростове-на-Дону передал военным 130 УАЗов
Народный фронт в Ростове-на-Дону передал военным 130 УАЗов - РИА Новости, 23.12.2023
Народный фронт в Ростове-на-Дону передал военным 130 УАЗов
Представители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор, сообщила пресс-служба Народного фронта. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:27
2023-12-23T16:28
надежные люди
ростов-на-дону
дед мороз
снегурочка
вооруженные силы рф
ростовская область
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Представители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор, сообщила пресс-служба Народного фронта. "Участники акции – представители Народного фронта, военные корреспонденты, телеведущие, блогеры, спортсмены и другие известные люди в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек – лично вручили военнослужащим 130 ключей от новых УАЗов, закупленных Минпромторгом и другие "теплые" подарки: дизельные, электрические и газовые тепловые пушки, печи, газовые плиты с функцией обогрева, а также зимнюю амуницию, шапки и перчатки. "Народные" Деды Морозы и Снегурочки отправились на передовую для того, чтобы поздравить бойцов с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении движения. По словам руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, в рамках Новогоднего сбора удалось собрать более 100 миллионов рублей. "Министерство промышленности и торговли помогло нам с УАЗами для ребят – на передовую отправится партия в 1,5 тысячи машин. Внутри автомобилей есть самое необходимое сейчас для бойцов: шины, печки, тепловые пушки, утеплённые вещи. На позиции отправляется и сложное оборудование – коптеры, тепловизоры, системы радиоэлектронной борьбы. Очень рассчитываю, что новогоднее настроение, тепло от десятков тысяч людей со всей страны, передастся нашим военнослужащим", – рассказал Кузнецов.
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ростов-на-дону, дед мороз, снегурочка, вооруженные силы рф, ростовская область
Надежные люди, Ростов-на-Дону, Дед Мороз, Снегурочка, Вооруженные силы РФ, Ростовская область

Народный фронт в Ростове-на-Дону передал военным 130 УАЗов

© Фото : Народный фронт | Ростовская область/TelegramПредставители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор
Представители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : Народный фронт | Ростовская область/Telegram
Представители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Представители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор, сообщила пресс-служба Народного фронта.
«
"Участники акции – представители Народного фронта, военные корреспонденты, телеведущие, блогеры, спортсмены и другие известные люди в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек – лично вручили военнослужащим 130 ключей от новых УАЗов, закупленных Минпромторгом и другие "теплые" подарки: дизельные, электрические и газовые тепловые пушки, печи, газовые плиты с функцией обогрева, а также зимнюю амуницию, шапки и перчатки. "Народные" Деды Морозы и Снегурочки отправились на передовую для того, чтобы поздравить бойцов с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении движения.
По словам руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, в рамках Новогоднего сбора удалось собрать более 100 миллионов рублей.
"Министерство промышленности и торговли помогло нам с УАЗами для ребят – на передовую отправится партия в 1,5 тысячи машин. Внутри автомобилей есть самое необходимое сейчас для бойцов: шины, печки, тепловые пушки, утеплённые вещи. На позиции отправляется и сложное оборудование – коптеры, тепловизоры, системы радиоэлектронной борьбы. Очень рассчитываю, что новогоднее настроение, тепло от десятков тысяч людей со всей страны, передастся нашим военнослужащим", – рассказал Кузнецов.
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Надежные людиРостов-на-ДонуДед МорозСнегурочкаВооруженные силы РФРостовская область
 
 
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