Народный фронт в Ростове-на-Дону передал военным 130 УАЗов
© Фото : Народный фронт | Ростовская область/TelegramПредставители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор
Представители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Представители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор, сообщила пресс-служба Народного фронта.
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"Участники акции – представители Народного фронта, военные корреспонденты, телеведущие, блогеры, спортсмены и другие известные люди в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек – лично вручили военнослужащим 130 ключей от новых УАЗов, закупленных Минпромторгом и другие "теплые" подарки: дизельные, электрические и газовые тепловые пушки, печи, газовые плиты с функцией обогрева, а также зимнюю амуницию, шапки и перчатки. "Народные" Деды Морозы и Снегурочки отправились на передовую для того, чтобы поздравить бойцов с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении движения.
По словам руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, в рамках Новогоднего сбора удалось собрать более 100 миллионов рублей.
"Министерство промышленности и торговли помогло нам с УАЗами для ребят – на передовую отправится партия в 1,5 тысячи машин. Внутри автомобилей есть самое необходимое сейчас для бойцов: шины, печки, тепловые пушки, утеплённые вещи. На позиции отправляется и сложное оборудование – коптеры, тепловизоры, системы радиоэлектронной борьбы. Очень рассчитываю, что новогоднее настроение, тепло от десятков тысяч людей со всей страны, передастся нашим военнослужащим", – рассказал Кузнецов.