https://ria.ru/20231223/polsha-1917692036.html
Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ
Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ - РИА Новости, 23.12.2023
Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, предусматривающий финансирование государственных СМИ, которые новая власть пытается взять под... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T20:01
2023-12-23T20:01
2023-12-23T20:01
в мире
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ВАРШАВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, предусматривающий финансирование государственных СМИ, которые новая власть пытается взять под контроль. В среду министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных средств массовой информации. "Я принял решение наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, в который вошли 3 миллиарда злотых на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить", - написал Дуда в соцсети X. "Попытка финансирования государственных СМИ с помощью околобюджетного закона (парламентским большинством) в нынешней ситуации неприемлема", - добавил он. В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info. Недавно в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
https://ria.ru/20231206/zapad-1913983101.html
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в мире, польша, анджей дуда, матеуш моравецкий, дональд туск
В мире, Польша, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск
Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ
Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании госСМИ
ВАРШАВА, 23 дек - РИА Новости.
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето
на бюджетный закон, предусматривающий финансирование государственных СМИ, которые новая власть пытается взять под контроль.
В среду министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных средств массовой информации.
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"Я принял решение наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, в который вошли 3 миллиарда злотых на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить", - написал Дуда в соцсети X.
"Попытка финансирования государственных СМИ с помощью околобюджетного закона (парламентским большинством) в нынешней ситуации неприемлема", - добавил он.
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В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.
Недавно в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого
премьер-министром стал Дональд Туск
, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
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