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Далай-лама рассказал, как освободиться от страданий и обрести покой - РИА Новости, 23.12.2023
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Религия
 
16:58 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/pokoy-1917671540.html
Далай-лама рассказал, как освободиться от страданий и обрести покой
Далай-лама рассказал, как освободиться от страданий и обрести покой - РИА Новости, 23.12.2023
Далай-лама рассказал, как освободиться от страданий и обрести покой
Далай-лама на Международном форуме Сангхи–2023 в храме Махабодхи в Бодхгае (Индия) призвал его участников осваивать учение Будды в медитации, побеждать... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:58
2023-12-23T16:58
религия
индия
таиланд
мьянма
в мире
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Далай-лама на Международном форуме Сангхи–2023 в храме Махабодхи в Бодхгае (Индия) призвал его участников осваивать учение Будды в медитации, побеждать отрицательные эмоции и так добиваться внутреннего покоя. "Учение Будды очень действенно. Когда мы впитываем его, делаем его частью своего ума, мы видим, какое воздействие оно оказывает. Если впитаете Учение Будды, то увидите возможность достижения путей и ступеней, а в конечном итоге и состояния Будды. Если вы также будете со всей искренностью следовать Учению Будды, не только на словах, но и осваивая его в медитации, вы тоже сможете ощутить его действенность. Оно может принести вам внутренний покой, и вы сможете победить присутствующие в вас отрицательные эмоции", - приводит слова Далай-ламы директор Фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина. Далай-лама также отметил, что все хотят быть счастливыми, однако мало кто действительно осваивает этот путь, ведущий к счастью. "Именно это я хотел сказать вам – что мы должны впитать Учение Будды, сделать его частью своего ума", - сообщил Далай-лама. Форум начался 20 декабря. На трехдневной конференции выступили сангхараджи (лидеры общины), настоятели монастырей и главы буддийских организаций. В конференции приняли участие более 2 тысяч членов сангхи и приглашенных гостей из 33 стран, включая Индию, Таиланд, Мьянму, Бангладеш, Камбоджу, Лаос, Шри-Ланку, Тибет, Бутан, Непал, Вьетнам, Японию, Россию, Монголию и другие. Основная цель конференции - расширение диалога и сотрудничество между практикующими палийскую, санскритскую и тибетскую буддийские традиции. Ее задача состояла в выявлении общих для всех традиций преимуществ изучения буддийской философии и практики, способствовании пониманию уникальных особенностей каждой традиции и бережному отношению к ним.
https://ria.ru/20230505/meditatsiya-1869953257.html
https://ria.ru/20230505/ii-1869952366.html
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индия, таиланд, мьянма, в мире
Религия, Индия, Таиланд, Мьянма, В мире
Далай-лама рассказал, как освободиться от страданий и обрести покой

Далай-лама: для обретения покоя необходимо осваивать учение Будды в медитации

© РИА Новости / Нина Алексеева | Перейти в медиабанкДалай-лама XIV
Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Далай-лама XIV . Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Далай-лама на Международном форуме Сангхи–2023 в храме Махабодхи в Бодхгае (Индия) призвал его участников осваивать учение Будды в медитации, побеждать отрицательные эмоции и так добиваться внутреннего покоя.
"Учение Будды очень действенно. Когда мы впитываем его, делаем его частью своего ума, мы видим, какое воздействие оно оказывает. Если впитаете Учение Будды, то увидите возможность достижения путей и ступеней, а в конечном итоге и состояния Будды. Если вы также будете со всей искренностью следовать Учению Будды, не только на словах, но и осваивая его в медитации, вы тоже сможете ощутить его действенность. Оно может принести вам внутренний покой, и вы сможете победить присутствующие в вас отрицательные эмоции", - приводит слова Далай-ламы директор Фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.
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Далай-лама также отметил, что все хотят быть счастливыми, однако мало кто действительно осваивает этот путь, ведущий к счастью.
"Именно это я хотел сказать вам – что мы должны впитать Учение Будды, сделать его частью своего ума", - сообщил Далай-лама.
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Форум начался 20 декабря. На трехдневной конференции выступили сангхараджи (лидеры общины), настоятели монастырей и главы буддийских организаций. В конференции приняли участие более 2 тысяч членов сангхи и приглашенных гостей из 33 стран, включая Индию, Таиланд, Мьянму, Бангладеш, Камбоджу, Лаос, Шри-Ланку, Тибет, Бутан, Непал, Вьетнам, Японию, Россию, Монголию и другие.
Основная цель конференции - расширение диалога и сотрудничество между практикующими палийскую, санскритскую и тибетскую буддийские традиции. Ее задача состояла в выявлении общих для всех традиций преимуществ изучения буддийской философии и практики, способствовании пониманию уникальных особенностей каждой традиции и бережному отношению к ним.
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