https://ria.ru/20231223/podpisi-1917689534.html
В ЛНР начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента
В ЛНР начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента - РИА Новости, 23.12.2023
В ЛНР начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента
Сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году начался в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T19:37
2023-12-23T19:37
2023-12-23T19:37
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
луганская народная республика
политика
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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году начался в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. Пункты сбора подписей начали работать в разных населенных пунктах ЛНР. В организации подписной кампании участвует сеть активистов и волонтеров республики. По словам председателя Молодежного парламента ЛНР Андрея Самойлова, пункты, куда жители ЛНР могут прийти и оставить подпись, находятся, в частности, в кинотеатре и торговых центрах. "Волонтеры здесь ожидают большое количество людей, которые могут пройти. Наша задача – максимально сделать это место комфортным и доступным для жителей, чтобы они прекрасно за несколько дней знали, где эта точка находится", - сообщил Самойлов журналистам. Он отметил, что перед стартом кампании активисты штаба предварительно прошли обучение сборщиков подписей в поддержку кандидата в президенты. Теперь же для того чтобы жителю ЛНР оставить свою подпись в поддержку действующего президента РФ, нужен российский паспорт и прописка на территории республики. А волонтеры помогут гражданам заполнить подписные листы. "Волонтерская деятельность не мешает личной жизни, потому что все это проходит во внеучебное время или время, которое мне лично удобно. С этим трудностей не возникает", - рассказала волонтер Валерия. Она учится в Луганском медицинском университете им. Святителя Луки, а также работает медсестрой в кардиологическом отделении республиканской больницы. По ее словам, главная задача волонтера - быть отзывчивым и постараться ответить на все возникающие у жителей вопросы. Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего ЦИК проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html
https://ria.ru/20231222/vybory-1917495622.html
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россия, владимир путин, луганская народная республика, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Политика
В ЛНР начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента
В ЛНР начался сбор подписей жителей в поддержку Путина на выборах президента
ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году начался в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.
Пункты сбора подписей начали работать в разных населенных пунктах ЛНР
. В организации подписной кампании участвует сеть активистов и волонтеров республики.
Президентские выборы в России под угрозой
По словам председателя Молодежного парламента ЛНР Андрея Самойлова, пункты, куда жители ЛНР могут прийти и оставить подпись, находятся, в частности, в кинотеатре и торговых центрах.
"Волонтеры здесь ожидают большое количество людей, которые могут пройти. Наша задача – максимально сделать это место комфортным и доступным для жителей, чтобы они прекрасно за несколько дней знали, где эта точка находится", - сообщил Самойлов журналистам.
Он отметил, что перед стартом кампании активисты штаба предварительно прошли обучение сборщиков подписей в поддержку кандидата в президенты. Теперь же для того чтобы жителю ЛНР оставить свою подпись в поддержку действующего президента РФ
, нужен российский паспорт и прописка на территории республики. А волонтеры помогут гражданам заполнить подписные листы.
Эксперт: у России есть инструменты для недопущения вмешательства на выборах
"Волонтерская деятельность не мешает личной жизни, потому что все это проходит во внеучебное время или время, которое мне лично удобно. С этим трудностей не возникает", - рассказала волонтер Валерия. Она учится в Луганском медицинском университете им. Святителя Луки, а также работает медсестрой в кардиологическом отделении республиканской больницы. По ее словам, главная задача волонтера - быть отзывчивым и постараться ответить на все возникающие у жителей вопросы.
Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Партия РОС определилась с кандидатом на выборы президента России
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего ЦИК проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы