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Сбор подписей за Путина в новых регионах проходит в выездном формате
Сбор подписей за Путина в новых регионах проходит в выездном формате - РИА Новости, 23.12.2023
Сбор подписей за Путина в новых регионах проходит в выездном формате
Сбор подписей в поддержку кандидатуры главы РФ Владимира Путина на президентских выборах проходит в выездном формате в новых регионах, сообщил заместитель главы РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:47
2023-12-23T11:47
2023-12-23T11:47
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сбор подписей в поддержку кандидатуры главы РФ Владимира Путина на президентских выборах проходит в выездном формате в новых регионах, сообщил заместитель главы исполкома Народного Фронта Борис Подольный. "В силу своей специфики в четырех новых субъектах в основном выездным образом собираются. Людей, которые хотят оставить подписи в новых регионах очень много, но собирать людей в кучи небезопасно, поэтому стараемся там работать выездным образом", - сказал Подольный журналистам. Волонтеры движения работают во всех регионах России, подписи в других субъектах собираются в штабах Народного фронта. "В целом по законодательству в ЦИК сдается 300 тысяч подписей на президентской кампании. Я думаю, что эти цифры соберутся достаточно быстро, но исторически всегда оказывается, что количество собранных подписей сильно выше, потому что люди идут очень активно и отказать им не может никто", - сообщил Подольный. По его словам, в ЦИК передаются подписи, которые не вызывают нареканий со стороны юристов штаба, которые внимательно изучают подписи перед подачей в ЦИК.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Сбор подписей за Путина в новых регионах проходит в выездном формате
Народный фронт: сбор подписей за Путина в новых регионах идет в выездном формате
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сбор подписей в поддержку кандидатуры главы РФ Владимира Путина на президентских выборах проходит в выездном формате в новых регионах, сообщил заместитель главы исполкома Народного Фронта Борис Подольный.
"В силу своей специфики в четырех новых субъектах в основном выездным образом собираются. Людей, которые хотят оставить подписи в новых регионах очень много, но собирать людей в кучи небезопасно, поэтому стараемся там работать выездным образом", - сказал Подольный журналистам.
"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах
Волонтеры движения работают во всех регионах России, подписи в других субъектах собираются в штабах Народного фронта.
"В целом по законодательству в ЦИК сдается 300 тысяч подписей на президентской кампании. Я думаю, что эти цифры соберутся достаточно быстро, но исторически всегда оказывается, что количество собранных подписей сильно выше, потому что люди идут очень активно и отказать им не может никто", - сообщил Подольный.
По его словам, в ЦИК передаются подписи, которые не вызывают нареканий со стороны юристов штаба, которые внимательно изучают подписи перед подачей в ЦИК.
Президентские выборы в России под угрозой