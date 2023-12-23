https://ria.ru/20231223/pobeg-1917606753.html
Украинский телеведущий совершил дерзкий побег
Украинский телеведущий совершил дерзкий побег - РИА Новости, 23.12.2023
Украинский телеведущий совершил дерзкий побег
Ведущий украинского "24 канала" Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита Европейского совета, который прошел 14-15 декабря в Брюсселе,... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T03:21
2023-12-23T03:21
2023-12-23T04:24
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ведущий украинского "24 канала" Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита Европейского совета, который прошел 14-15 декабря в Брюсселе, пишет издание "Страна.ua".Печий имел аккредитацию на саммите и отказался возвращаться на Украину.В соцсетях журналист заявил, что "сложное" решение было обусловлено тем, что на Западе меняется отношение к Украине, поэтому он хочет, оставаясь в Европе, внести свой вклад в "медиапродвижение украинской повестки".Как пишет "Страна.ua", информацию о "побеге" официально подтвердили в медиаходинге, владеющим телеканалом. По словам гендиректора холдинга Романа Андрейко, Печий принял решение, "осознавая все последствия своего побега"."Сказать, что я шокирован – ничего не сказать! <…> Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить", – возмутился Андрейко.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Накануне Зеленский на пресс-конференции впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: он сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек.
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917488149.html
https://rsport.ria.ru/20231222/voenkomat-1917589728.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, брюссель, владимир зеленский, европейский совет, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Европа, Брюссель, Владимир Зеленский, Европейский совет, Вооруженные силы Украины
Украинский телеведущий совершил дерзкий побег
Телеведущий "24 канала" Печий отказался возвращаться на Украину из ЕС
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ведущий украинского "24 канала" Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита Европейского совета, который прошел 14-15 декабря в Брюсселе, пишет издание "Страна.ua".
Печий имел аккредитацию на саммите и отказался возвращаться на Украину
.
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В соцсетях журналист заявил, что "сложное" решение было обусловлено тем, что на Западе меняется отношение к Украине, поэтому он хочет, оставаясь в Европе, внести свой вклад в "медиапродвижение украинской повестки".
Как пишет "Страна.ua", информацию о "побеге" официально подтвердили в медиаходинге, владеющим телеканалом. По словам гендиректора холдинга Романа Андрейко, Печий принял решение, "осознавая все последствия своего побега".
"Сказать, что я шокирован – ничего не сказать! <…> Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить", – возмутился Андрейко.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Накануне Зеленский на пресс-конференции впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: он сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек.
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