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В Петербурге начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента - РИА Новости, 23.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
18:01 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/peterburg-1917678864.html
В Петербурге начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента
В Петербурге начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента - РИА Новости, 23.12.2023
В Петербурге начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента
В Санкт-Петербурге начался сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщил Региональный избирательный штаб кандидата. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T18:01
2023-12-23T18:01
выборы президента россии — 2024
санкт-петербург
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. В Санкт-Петербурге начался сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщил Региональный избирательный штаб кандидата. Ранее сообщалось, что региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина начал работу в Санкт-Петербурге 22 декабря. В Региональном избирательном штабе в Петербурге прошел инструктаж для волонтеров, которые примут участие в сборе подписей. "Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался уже сегодня, первый пункт открылся в региональном отделении Народного фронта", - говорится в сообщении. Всего в Петербурге будут работать 39 пунктов. В субботу с 17.00 свою работу начинают волонтеры в пикетах. Сборщиков подписей можно будет увидеть в Калининском, Красногвардейском, Невском и Центральном районах, а с начала предстоящей недели во всех районах города. "В Петербурге, как и во всей стране, для желающих поставить подпись в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина действуют простые и понятные правила - у человека должен быть паспорт, он должен иметь городскую прописку и ему должно быть больше 18 лет", - отметила заместитель руководителя аппарата регионального избирательного штаба Екатерина Машкова. Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
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санкт-петербург, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин
В Петербурге начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента

В Петербурге начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. В Санкт-Петербурге начался сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщил Региональный избирательный штаб кандидата.
Ранее сообщалось, что региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина начал работу в Санкт-Петербурге 22 декабря.
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В Региональном избирательном штабе в Петербурге прошел инструктаж для волонтеров, которые примут участие в сборе подписей.
"Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался уже сегодня, первый пункт открылся в региональном отделении Народного фронта", - говорится в сообщении.
Всего в Петербурге будут работать 39 пунктов.
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В субботу с 17.00 свою работу начинают волонтеры в пикетах. Сборщиков подписей можно будет увидеть в Калининском, Красногвардейском, Невском и Центральном районах, а с начала предстоящей недели во всех районах города.
"В Петербурге, как и во всей стране, для желающих поставить подпись в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина действуют простые и понятные правила - у человека должен быть паспорт, он должен иметь городскую прописку и ему должно быть больше 18 лет", - отметила заместитель руководителя аппарата регионального избирательного штаба Екатерина Машкова.
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Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
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