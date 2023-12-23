https://ria.ru/20231223/peterburg-1917671920.html
Беглов: Петербург привлекателен для молодежи, студентов и преподавателей
Беглов: Петербург привлекателен для молодежи, студентов и преподавателей - РИА Новости, 23.12.2023
Беглов: Петербург привлекателен для молодежи, студентов и преподавателей
Санкт-Петербург является привлекательным городом для молодежи, студентов и преподавателей, сегодня в городе престижно учиться и оставаться работать, сообщил... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:58
2023-12-23T16:58
2023-12-23T17:48
санкт-петербург
александр беглов
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург является привлекательным городом для молодежи, студентов и преподавателей, сегодня в городе престижно учиться и оставаться работать, сообщил губернатор города Александр Беглов. В рамках Дня Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Беглов презентовал главные достижения города за последние годы. Он отметил, что толчок к развитию Санкт-Петербурга был дан в 2003 году президентом, который подписал указ о праздновании 300-летия города. В городе активно развивается промышленность и экономика. "По состоянию на первое декабря Петербург заработал один триллион рублей - это за счет золотых рук и светлой головы петербуржцев. Активно развивается промышленность. Инвестиции в Санкт Петербург на первое декабря достигли более одного триллиона рублей. И Петербург привлекает инвесторов, потому что им здесь комфортно и хорошо", - сказал журналистам Беглов. Он добавил, что Санкт-Петербург - это умный город, который привлекает молодежь, студентов, преподавательский состав. Сегодня в городе престижно учиться и оставаться работать, ведь Петербург является городом с самым низким уровнем безработицы. "Работает промышленность, малый и средний бизнес. Мы сегодня делаем большой кластер совместно с нашими научными предприятиями. Научный потенциал на сегодняшний день становится еще более высоким в Санкт-Петербурге", - уточнил Беглов. По его словам, промышленность города, его научные центры и вузы решают поставленные президентом задачи по достижению технологического суверенитета и технологического превосходства России. По информации пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, в городе работают более 850 крупных и средних промышленных предприятий и свыше 25 тысяч малых производственных организаций, включая микропредприятия. Развиваются такие отрасли как судостроение, энергомашиностроение, разработка и производство беспилотных авиационных систем, фармацевтика и другие. Растет занятость в промышленности: численность работающих на производстве за 2022 год увеличилась более чем на 25 тысяч человек. "Фармкластер Петербурга объединил 24 предприятия, которые производят 427 международных непатентованных наименований лекарств, 198 - жизненно необходимых. Мы возрождаем петербургский автопром. До конца года с конвейера сойдут 10 тысяч автомобилей "Лада". Готовим серийный выпуск российских электромобилей", – пояснил Беглов. Как отметили в пресс-службе, в городе работают более 40 организаций, которые являются системообразующими для отечественного судостроения. На них трудятся более 60 тысяч человек. На разных стадиях строительства находится более 60 кораблей и судов.
https://ria.ru/20231220/gorod-1916484800.html
https://ria.ru/20231212/sankt-peterburg-1915354786.html
https://ria.ru/20231214/zdravookhranenie-1915870199.html
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санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург является привлекательным городом для молодежи, студентов и преподавателей, сегодня в городе престижно учиться и оставаться работать, сообщил губернатор города Александр Беглов.
В рамках Дня Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Беглов презентовал главные достижения города за последние годы. Он отметил, что толчок к развитию Санкт-Петербурга был дан в 2003 году президентом, который подписал указ о праздновании 300-летия города. В городе активно развивается промышленность и экономика.
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"По состоянию на первое декабря Петербург заработал один триллион рублей - это за счет золотых рук и светлой головы петербуржцев. Активно развивается промышленность. Инвестиции в Санкт Петербург на первое декабря достигли более одного триллиона рублей. И Петербург привлекает инвесторов, потому что им здесь комфортно и хорошо", - сказал журналистам Беглов.
Он добавил, что Санкт-Петербург - это умный город, который привлекает молодежь, студентов, преподавательский состав. Сегодня в городе престижно учиться и оставаться работать, ведь Петербург является городом с самым низким уровнем безработицы.
"Работает промышленность, малый и средний бизнес. Мы сегодня делаем большой кластер совместно с нашими научными предприятиями. Научный потенциал на сегодняшний день становится еще более высоким в Санкт-Петербурге", - уточнил Беглов.
По его словам, промышленность города, его научные центры и вузы решают поставленные президентом задачи по достижению технологического суверенитета и технологического превосходства России
.
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По информации пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, в городе работают более 850 крупных и средних промышленных предприятий и свыше 25 тысяч малых производственных организаций, включая микропредприятия. Развиваются такие отрасли как судостроение, энергомашиностроение, разработка и производство беспилотных авиационных систем, фармацевтика и другие. Растет занятость в промышленности: численность работающих на производстве за 2022 год увеличилась более чем на 25 тысяч человек.
"Фармкластер Петербурга объединил 24 предприятия, которые производят 427 международных непатентованных наименований лекарств, 198 - жизненно необходимых. Мы возрождаем петербургский автопром. До конца года с конвейера сойдут 10 тысяч автомобилей "Лада". Готовим серийный выпуск российских электромобилей", – пояснил Беглов.
Как отметили в пресс-службе, в городе работают более 40 организаций, которые являются системообразующими для отечественного судостроения. На них трудятся более 60 тысяч человек. На разных стадиях строительства находится более 60 кораблей и судов.
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