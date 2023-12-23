https://ria.ru/20231223/panikhida-1917605677.html
СМИ: в Чехии в субботу проведут панихиду по жертвам стрельбы в Праге
СМИ: в Чехии в субботу проведут панихиду по жертвам стрельбы в Праге - РИА Новости, 23.12.2023
СМИ: в Чехии в субботу проведут панихиду по жертвам стрельбы в Праге
Чешские храмы в субботу проведут панихиду по жертвам стрельбы в Праге, также в стране приспустят флаги и отменят ряд культурных мероприятий в связи с днем... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T03:00
2023-12-23T03:00
2023-12-23T05:41
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МОСКВА/ПРАГА, 23 дек – РИА Новости. Чешские храмы в субботу проведут панихиду по жертвам стрельбы в Праге, также в стране приспустят флаги и отменят ряд культурных мероприятий в связи с днем национального траура, сообщило в субботу Чешское радио.Ранее власти страны объявили субботу днем национального траура в связи с гибелью 14 человек в Карловом Университете в Праге."В память о жертвах стрельбы… правительство объявило субботу днем национального траура. Так, флаги будут наполовину приспущены, а во многих местах пройдут панихиды. В связи с национальным трауром свою программу скорректировали и некоторые рождественские рынки", - говорится в сообщении на сайте радио.По информации радиостанции, в полдень будет объявлена минута молчания, после чего по всей стране прозвонят колокола. Также остановятся общественный транспорт и торговля в магазинах, начнутся поминальные молитвы в храмах.Панихида по жертвам пройдет в том числе в соборе святого Вита в Праге. Ожидается, что на нее прибудет президент страны Петр Павел или глава сената Милош Выстрчил. Помимо этого, в Праге на Староместской площади не будут включать музыку и подсветку рождественской елки.В четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 человек ранены. Согласно информации полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством.Позднее глава краевой полиции Петр Матейчек сообщал, что открывший стрельбу в Карловом университете в Праге Давид К. подозревается полицией в убийстве еще двух человек - молодого мужчины и его двухмесячной дочери. Экспертиза показала совпадение между оружием, найденным в доме мужчины, открывшего стрельбу в Карловом университете в Праге, с тем, которое было использовано для убийства молодого мужчины и его двухмесячной дочери 15 декабря в Клановицком парке на окраине города. Как теперь сетует Матейчек, им, судя по всему, не хватило всего пары дней для того, чтобы выйти на след убийцы, вовремя обезвредить его и тем самым предотвратить стрельбу в университете.До сих пор Прага слыла одним из самых спокойных и безопасных городов мира. Меры безопасности, время от времени предпринимавшиеся здесь после инцидентов с массовыми жертвами в других странах, воспринимались жителями города не более чем с пониманием. Теперь в чешском обществе сразу развернулись дискуссии о степени охраны общеобразовательных учреждений, торговых и развлекательных заведений, которые относятся к так называемым "мягким целям". Вспыхнули и споры о доступности населению оружия – как поставлен за этим контроль, не оформляются ли в отдельных случаях документы формально и т.д.
https://ria.ru/20231223/chekhiya-1917598282.html
https://ria.ru/20231219/politsiya-1916824264.html
https://ria.ru/20231222/mulyazh-1917592541.html
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прага, петр павел, карлов университет, чешское радио, в мире
Прага, Петр Павел, Карлов университет, Чешское радио, В мире
СМИ: в Чехии в субботу проведут панихиду по жертвам стрельбы в Праге
"Чешское радио": по всей стране проведут панихиду по жертвам стрельбы в Праге
МОСКВА/ПРАГА, 23 дек – РИА Новости.
Чешские храмы в субботу проведут панихиду по жертвам стрельбы в Праге, также в стране приспустят флаги и отменят ряд культурных мероприятий в связи с днем национального траура, сообщило в субботу Чешское радио
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Ранее власти страны объявили субботу днем национального траура в связи с гибелью 14 человек в Карловом Университете в Праге.
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"В память о жертвах стрельбы… правительство объявило субботу днем национального траура. Так, флаги будут наполовину приспущены, а во многих местах пройдут панихиды. В связи с национальным трауром свою программу скорректировали и некоторые рождественские рынки", - говорится в сообщении на сайте радио.
По информации радиостанции, в полдень будет объявлена минута молчания, после чего по всей стране прозвонят колокола. Также остановятся общественный транспорт и торговля в магазинах, начнутся поминальные молитвы в храмах.
Панихида по жертвам пройдет в том числе в соборе святого Вита в Праге. Ожидается, что на нее прибудет президент страны Петр Павел или глава сената Милош Выстрчил. Помимо этого, в Праге на Староместской площади не будут включать музыку и подсветку рождественской елки.
В четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 человек ранены. Согласно информации полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством.
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Позднее глава краевой полиции Петр Матейчек сообщал, что открывший стрельбу в Карловом университете в Праге Давид К. подозревается полицией в убийстве еще двух человек - молодого мужчины и его двухмесячной дочери. Экспертиза показала совпадение между оружием, найденным в доме мужчины, открывшего стрельбу в Карловом университете в Праге, с тем, которое было использовано для убийства молодого мужчины и его двухмесячной дочери 15 декабря в Клановицком парке на окраине города. Как теперь сетует Матейчек, им, судя по всему, не хватило всего пары дней для того, чтобы выйти на след убийцы, вовремя обезвредить его и тем самым предотвратить стрельбу в университете.
До сих пор Прага слыла одним из самых спокойных и безопасных городов мира. Меры безопасности, время от времени предпринимавшиеся здесь после инцидентов с массовыми жертвами в других странах, воспринимались жителями города не более чем с пониманием. Теперь в чешском обществе сразу развернулись дискуссии о степени охраны общеобразовательных учреждений, торговых и развлекательных заведений, которые относятся к так называемым "мягким целям". Вспыхнули и споры о доступности населению оружия – как поставлен за этим контроль, не оформляются ли в отдельных случаях документы формально и т.д.
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