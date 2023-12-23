https://ria.ru/20231223/orban-1917653441.html

Орбан заявил, что хотел бы улучшить ЕС

Орбан заявил, что хотел бы улучшить ЕС - РИА Новости, 23.12.2023

Орбан заявил, что хотел бы улучшить ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил газете Magyar Nemzet, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, а, наоборот, собрать... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:23

2023-12-23T14:23

2023-12-23T14:24

в мире

венгрия

брюссель

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

европарламент

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил газете Magyar Nemzet, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, а, наоборот, собрать сторонников и улучшить его. Газета спросила Орбана, не боится ли он, что его избиратели постепенно становятся "по горло сыты Брюсселем". "Нет, я принимаю это как естественный факт. Я тоже по горло сыт Брюсселем. Вопрос лишь в том, какой вывод мы сделаем из ситуации. Мой вывод таков: нам следует попытаться пойти еще глубже, занять позиции, собрать союзников и улучшить Евросоюз. Недостаточно просто злиться, Брюссель надо занять", - отметил он. Ранее он заявил, что Венгрия "хочет не выходить из ЕС, а занять его", для этого необходимо победить на следующих выборах в Европарламент и "взять на себя политический контроль над Брюсселем". Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта. Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.

https://ria.ru/20231222/vopros-1917376942.html

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Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии