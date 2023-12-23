Орбан заявил, что хотел бы улучшить ЕС
Орбан заявил, что по горло сыт Брюсселем и хотел бы улучшить ЕС
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил газете Magyar Nemzet, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, а, наоборот, собрать сторонников и улучшить его.
Газета спросила Орбана, не боится ли он, что его избиратели постепенно становятся "по горло сыты Брюсселем".
"Нет, я принимаю это как естественный факт. Я тоже по горло сыт Брюсселем. Вопрос лишь в том, какой вывод мы сделаем из ситуации. Мой вывод таков: нам следует попытаться пойти еще глубже, занять позиции, собрать союзников и улучшить Евросоюз. Недостаточно просто злиться, Брюссель надо занять", - отметил он.
Ранее он заявил, что Венгрия "хочет не выходить из ЕС, а занять его", для этого необходимо победить на следующих выборах в Европарламент и "взять на себя политический контроль над Брюсселем".
Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта.
Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.