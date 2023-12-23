https://ria.ru/20231223/obstrely-1917690517.html

В ДНР при обстрелах пострадали 11 мирных жителей

В ДНР при обстрелах пострадали 11 мирных жителей - РИА Новости, 23.12.2023

В ДНР при обстрелах пострадали 11 мирных жителей

Ранения разной степени тяжести в результате обстрелов в субботу получили 11 мирных жителей ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T19:46

2023-12-23T19:46

2023-12-23T19:46

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Ранения разной степени тяжести в результате обстрелов в субботу получили 11 мирных жителей ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о семи пострадавших в результате сброса боеприпаса в Петровском районе города. "В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и сброса боеприпасов с БПЛА на данный момент ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Сообщается, что при артиллерийском обстреле Петровского района Донецка на остановке общественного транспорта были ранены еще два мирных жителя. Кроме того, пострадали жители Ясиноватой и Горловки. Всего, по словам Пушилина, по территории республики были произведены 64 обстрела, в ходе которых было выпущено 223 боеприпаса.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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денис пушилин, донецкая народная республика, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк)