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В ДНР при обстрелах пострадали 11 мирных жителей
В ДНР при обстрелах пострадали 11 мирных жителей - РИА Новости, 23.12.2023
В ДНР при обстрелах пострадали 11 мирных жителей
Ранения разной степени тяжести в результате обстрелов в субботу получили 11 мирных жителей ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T19:46
2023-12-23T19:46
2023-12-23T19:46
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Ранения разной степени тяжести в результате обстрелов в субботу получили 11 мирных жителей ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о семи пострадавших в результате сброса боеприпаса в Петровском районе города. "В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и сброса боеприпасов с БПЛА на данный момент ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Сообщается, что при артиллерийском обстреле Петровского района Донецка на остановке общественного транспорта были ранены еще два мирных жителя. Кроме того, пострадали жители Ясиноватой и Горловки. Всего, по словам Пушилина, по территории республики были произведены 64 обстрела, в ходе которых было выпущено 223 боеприпаса.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
донецкая народная республика
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денис пушилин, донецкая народная республика, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
В ДНР при обстрелах пострадали 11 мирных жителей
Пушилин: в ДНР при обстрелах пострадали 11 мирных жителей