Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 17 снарядов
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 17 снарядов натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 19.05 под обстрел вновь попала Горловка, по ней ВСУ выпустили еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров, в 22.50 украинские войска выпустили три кассетных снаряда такого же калибра по Донецку.
Ранее, как сообщает представительство, в 15.35 и 16.10 ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета (ВОП) с БПЛА по Петровскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.