https://ria.ru/20231223/obstrel-1917677348.html

Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР

Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 23.12.2023

Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР

Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР из РСЗО, выпустив восемь ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T17:42

2023-12-23T17:42

2023-12-23T17:42

специальная военная операция на украине

сцкк

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР из РСЗО, выпустив восемь ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, сообщается о двух обстрелах Горловки: в 16.30 и 16.50. По городу было выпущено семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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сцкк, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, нато