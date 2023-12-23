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При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя

При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.12.2023

При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T17:23

2023-12-23T17:23

2023-12-23T17:23

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района на остановке общественного транспорта по улице Петровского получили ранения женщина 1980 года рождения и мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о серии обстрелов Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка. Также сообщалось о сбросе боеприпаса с БПЛА в Петровском районе города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html

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донецк

донецкая народная республика

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