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При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/obstrel-1917675720.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.12.2023
При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T17:23
2023-12-23T17:23
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района на остановке общественного транспорта по улице Петровского получили ранения женщина 1980 года рождения и мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о серии обстрелов Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка. Также сообщалось о сбросе боеприпаса с БПЛА в Петровском районе города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя

Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадали мужчина и женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Петровского района на остановке общественного транспорта по улице Петровского получили ранения женщина 1980 года рождения и мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о серии обстрелов Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка. Также сообщалось о сбросе боеприпаса с БПЛА в Петровском районе города.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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