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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 23.12.2023 (обновлено: 16:16 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/obstrel-1917666929.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска на протяжении получаса обстреливали Горловку в ДНР, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:15
2023-12-23T16:16
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска на протяжении получаса обстреливали Горловку в ДНР, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: ...15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.25 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Также сообщается о серии обстрелов снарядами того же калибра Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка. Кроме того, в 15.00 в Петровском районе административного центра ДНР был сброшен боеприпас с БПЛА. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска на протяжении получаса обстреливали Горловку в ДНР, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: ...15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.25 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Также сообщается о серии обстрелов снарядами того же калибра Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка. Кроме того, в 15.00 в Петровском районе административного центра ДНР был сброшен боеприпас с БПЛА.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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