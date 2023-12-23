https://ria.ru/20231223/obstrel-1917656451.html
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.12.2023
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:44
2023-12-23T14:44
2023-12-23T14:44
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пяти пострадавших в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 23 декабря по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики:... населенный пункт Ясиноватая: - по улице Павла Тычины, 25 ранен мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель
СЦКК ДНР: при обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мирный житель