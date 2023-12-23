Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/obstrel-1917656451.html
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.12.2023
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:44
2023-12-23T14:44
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пяти пострадавших в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 23 декабря по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики:... населенный пункт Ясиноватая: - по улице Павла Тычины, 25 ранен мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель

СЦКК ДНР: при обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пяти пострадавших в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 23 декабря по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики:... населенный пункт Ясиноватая: - по улице Павла Тычины, 25 ранен мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 18:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала