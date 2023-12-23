https://ria.ru/20231223/obstrel-1917656313.html

ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету HARM

ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету HARM - РИА Новости, 23.12.2023

ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету HARM

Украинские войска в 14.05 по мск выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:44

2023-12-23T14:44

2023-12-23T14:45

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 по мск выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению <...> 14.05 - город Донецк (Кировский район): выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства. Также отмечается, что с 13.55 до 14.25 ВСУ выпустили семь снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров по Горловке и 10 снарядов того же калибра по Донецку. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile), используемая для поражения источников радиоизлучения, была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия - до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231223/donetsk-1917650196.html

донецк

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донецк, сцкк, происшествия, донецкая народная республика