https://ria.ru/20231223/obstrel-1917643830.html

ВСУ обстреляли Курскую область, погиб человек

ВСУ обстреляли Курскую область, погиб человек - РИА Новости, 23.12.2023

ВСУ обстреляли Курскую область, погиб человек

Один человек погиб при обстреле села Алексеевка Курской области со стороны Украины, всего зафиксировано 40 прилётов, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:00

2023-12-23T13:00

2023-12-23T13:34

специальная военная операция на украине

курская область

алексеевка

происшествия

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Один человек погиб при обстреле села Алексеевка Курской области со стороны Украины, всего зафиксировано 40 прилётов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Противник нанёс удар по селу Алексеевка Глушковского района Курской области в субботу."Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", — сообщил Старовойт.По данным губернатора, в селе повреждена линия электропередачи, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Глава региона пообещал, что власти помогут собственникам повреждённого имущества с ремонтом.Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917364485.html

курская область

алексеевка

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курская область, алексеевка, происшествия, роман старовойт