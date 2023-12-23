https://ria.ru/20231223/obstrel-1917640322.html

ВСУ нанесли за сутки более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ нанесли за сутки более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 23.12.2023

ВСУ нанесли за сутки более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинские войска за день нанесли по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 73 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:31

2023-12-23T12:31

2023-12-23T12:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 73 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим нанес 73 артиллерийских удара по 9 селам левобережья Херсонщины. В течение дня ВСУ нанесли 46 ударов, еще 27 обстрелов произошли ночью", - сообщил источник. Под огнем оказались Песчановка, Новая Маячка, Днепряны, Старая Збруевка, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Пролетарка. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются. МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 510 украинских военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия