https://ria.ru/20231223/obstrel-1917640322.html
ВСУ нанесли за сутки более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ нанесли за сутки более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 23.12.2023
ВСУ нанесли за сутки более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинские войска за день нанесли по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 73 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:31
2023-12-23T12:31
2023-12-23T12:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 73 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим нанес 73 артиллерийских удара по 9 селам левобережья Херсонщины. В течение дня ВСУ нанесли 46 ударов, еще 27 обстрелов произошли ночью", - сообщил источник. Под огнем оказались Песчановка, Новая Маячка, Днепряны, Старая Збруевка, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Пролетарка. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются. МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 510 украинских военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.
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херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли за сутки более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ нанесли 73 артиллерийских удара по 9 селам левобережья Херсонской области