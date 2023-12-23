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Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 23.12.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

Украинские войска в 10.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T10:49

2023-12-23T10:49

2023-12-23T11:39

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Согласно представительству, с 9.20 по 10.45 украинские войска также выпустили в сумме 36 снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров по Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231222/khram-1917457850.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия