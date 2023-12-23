https://ria.ru/20231223/obse-1917612366.html
ОБСЕ отказалась отвечать на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче
ОБСЕ отказалась отвечать на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче - РИА Новости, 23.12.2023
ОБСЕ отказалась отвечать на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на вопрос РИА Новости, есть... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T06:34
2023-12-23T06:34
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ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на вопрос РИА Новости, есть ли у него список "жертв в Буче".Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, но, несмотря на это, он так и не был предоставлен. В обращении содержалась просьба прокомментировать, ведется ли сейчас работа с украинскими властями, чтобы эти данные были переданы Москве в ближайшее время или опубликованы в открытом доступе. ОБСЕ позднее рекомендовала обратиться к представителям БДИПЧ. РИА Новости переадресовало запрос в БДИПЧ."Мы собираем информацию путем личных интервью и исследований, которые включают в себя методы расследования с использованием открытых источников для проверки цифровых доказательств, а также материалы, предоставленные властями Украины и Российской Федерации, их соответствующими национальными правозащитными учреждениями, соответствующими межправительственными организациями и организациями гражданского общества", - заявили в бюро, не ответив напрямую, есть ли у них список предполагаемых жертв.В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события.БДИПЧ заявило РИА Новости, что ведет независимый мониторинг нарушений международного права на Украине в соответствии с мандатом по оказанию помощи государствам-участникам ОБСЕ. В бюро заявили, что собирают информацию по обвинениям в якобы совершенных российскими военными "преступлениях".В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20231220/obse-1916859808.html
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россия, буча, украина, сергей лавров, дмитрий песков, обсе, в мире
Россия, Буча, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, ОБСЕ, В мире
ОБСЕ отказалась отвечать на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче
ОБСЕ не ответила на вопрос РИА Новости о наличии списка якобы погибших в Буче
ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на вопрос РИА Новости, есть ли у него список "жертв в Буче".
Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, но, несмотря на это, он так и не был предоставлен. В обращении содержалась просьба прокомментировать, ведется ли сейчас работа с украинскими властями, чтобы эти данные были переданы Москве в ближайшее время или опубликованы в открытом доступе. ОБСЕ позднее рекомендовала обратиться к представителям БДИПЧ. РИА Новости переадресовало запрос в БДИПЧ.
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"Мы собираем информацию путем личных интервью и исследований, которые включают в себя методы расследования с использованием открытых источников для проверки цифровых доказательств, а также материалы, предоставленные властями Украины и Российской Федерации, их соответствующими национальными правозащитными учреждениями, соответствующими межправительственными организациями и организациями гражданского общества", - заявили в бюро, не ответив напрямую, есть ли у них список предполагаемых жертв.
В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров
на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события.
БДИПЧ заявило РИА Новости, что ведет независимый мониторинг нарушений международного права на Украине
в соответствии с мандатом по оказанию помощи государствам-участникам ОБСЕ
. В бюро заявили, что собирают информацию по обвинениям в якобы совершенных российскими военными "преступлениях".
В Минобороны РФ
в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом
фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области
, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы
.
Лавров призвал журналистов расследовать события в Буче