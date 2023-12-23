https://ria.ru/20231223/obekty-1917651912.html

В Одесской области пострадали объекты электросетей

В Одесской области пострадали объекты электросетей - РИА Новости, 23.12.2023

В Одесской области пострадали объекты электросетей

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале, что в Одесской области повреждены объекты электросетей, часть области была обесточена. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:09

2023-12-23T14:09

2023-12-23T14:09

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале, что в Одесской области повреждены объекты электросетей, часть области была обесточена. Согласно сообщению компании "были повреждены объекты электросетей, почти 4 000 семей остались без света". Отмечается, что в субботу энергетики ДТЭК переключили всех клиентов на резервные линии и приступили к восстановлению сетей.

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917635834.html

одесская область

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в мире, одесская область, украина