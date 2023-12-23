https://ria.ru/20231223/neft-1917629250.html

МИД ЦАР рассказал об обсуждении с Россией поставки нефтепродуктов

МИД ЦАР рассказал об обсуждении с Россией поставки нефтепродуктов - РИА Новости, 23.12.2023

МИД ЦАР рассказал об обсуждении с Россией поставки нефтепродуктов

Новости. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что Банги ведет обсуждения с... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:11

2023-12-23T11:11

2023-12-23T11:19

экономика

банги

цар

москва

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БАНГИ, 23 дек - РИА Новости. Новости. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что Банги ведет обсуждения с российской стороной по поводу поставок российских нефтепродуктов в ЦАР. "Обсуждения с Российской Федерацией ведутся. Я не могу позволить себе вдаваться в подробности... Я не следила внимательно за этим вопросом, но знаю, что все заинтересованные сектора обратились к определенному числу партнеров, чтобы суметь удовлетворить потребности ЦАР", - заявила министр, отвечая на вопрос, договорились ли Россия и ЦАР о поставках российских нефтепродуктов в ЦАР. При этом она не назвала объема нефтепродуктов, в котором нуждается Банги.

https://ria.ru/20231223/tsar-1917625185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, банги, цар, москва, россия, нефть