https://ria.ru/20231223/neft-1917629250.html
МИД ЦАР рассказал об обсуждении с Россией поставки нефтепродуктов
МИД ЦАР рассказал об обсуждении с Россией поставки нефтепродуктов - РИА Новости, 23.12.2023
МИД ЦАР рассказал об обсуждении с Россией поставки нефтепродуктов
Новости. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что Банги ведет обсуждения с... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:11
2023-12-23T11:11
2023-12-23T11:19
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БАНГИ, 23 дек - РИА Новости. Новости. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что Банги ведет обсуждения с российской стороной по поводу поставок российских нефтепродуктов в ЦАР. "Обсуждения с Российской Федерацией ведутся. Я не могу позволить себе вдаваться в подробности... Я не следила внимательно за этим вопросом, но знаю, что все заинтересованные сектора обратились к определенному числу партнеров, чтобы суметь удовлетворить потребности ЦАР", - заявила министр, отвечая на вопрос, договорились ли Россия и ЦАР о поставках российских нефтепродуктов в ЦАР. При этом она не назвала объема нефтепродуктов, в котором нуждается Банги.
https://ria.ru/20231223/tsar-1917625185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, банги, цар, москва, россия, нефть
Экономика, Банги, ЦАР, Москва, Россия, Нефть
МИД ЦАР рассказал об обсуждении с Россией поставки нефтепродуктов
МИД ЦАР: Банги обсуждает с Москвой поставки российских нефтепродуктов