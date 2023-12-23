В ФРГ предложили повысить подоходный налог для военной поддержки Украины
Шнитцер предложила увеличить подоходный налог для военной помощи Украине
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. В Германии можно было бы увеличить подоходный налог, чтобы обширнее поддержать Украину военными поставками, заявила член экономического совета при кабмине ФРГ Моника Шнитцер в интервью Rheinische Post.
"Особые события требуют особых мер. Возможным ответом на этот вызов могла бы стать надбавка солидарности с Украиной к подоходному налогу на военную помощь", - сказала она.
Ранее министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек заявил в интервью изданию Handelsblatt, что ввиду опасности ослабления поддержки Украины странами Запада, Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность и увеличить расходы.
Тринадцатого декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса в стране. В его ходе было принято решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро. В то же время было принято решение изыскать ту же сумму на поддержку Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.