Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии мужчина избил школьника из-за матерной брани - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/mvd-1917620468.html
В Башкирии мужчина избил школьника из-за матерной брани
В Башкирии мужчина избил школьника из-за матерной брани - РИА Новости, 23.12.2023
В Башкирии мужчина избил школьника из-за матерной брани
Житель башкирского города Белорецк избил школьника за то, что тот использовал нецензурную лексику, подросток получил сотрясение мозга и кровоподтеки лица,... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T09:11
2023-12-23T09:11
происшествия
белорецк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
УФА, 23 дек - РИА Новости. Житель башкирского города Белорецк избил школьника за то, что тот использовал нецензурную лексику, подросток получил сотрясение мозга и кровоподтеки лица, сообщили в пресс-службе МВД по региону. В белорецкий отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее несовершеннолетнего сына избил взрослый мужчина. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что у 15-летнего мальчика сотрясение головного мозга, кровоподтеки в области лица, информирует полиция. Правоохранители выяснили подробности инцидента. Выяснилось, что 41-летний мужчина на улице встретил компанию мальчиков, которые громко разговаривали, разбавляя свою речь нецензурными словами. Мужчина сделал подросткам замечание, но ребята нагрубили и убежали. Позже мужчина увидел на улице одного из мальчиков и вновь выразил свое недовольство. "Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин ударил школьника кулаком и коленом по голове. Сделал он это из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". "Подозреваемый признал свою вину, раскаялся, принес извинения пострадавшему и его матери. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено для рассмотрения в суд", - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.
https://ria.ru/20231222/izbienie-1917568716.html
https://ria.ru/20231222/nakazanie-1917375039.html
белорецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белорецк, россия
Происшествия, Белорецк, Россия
В Башкирии мужчина избил школьника из-за матерной брани

МВД: житель башкирского города Белорецк избил школьника из-за матерной брани

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 23 дек - РИА Новости. Житель башкирского города Белорецк избил школьника за то, что тот использовал нецензурную лексику, подросток получил сотрясение мозга и кровоподтеки лица, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
В белорецкий отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее несовершеннолетнего сына избил взрослый мужчина. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что у 15-летнего мальчика сотрясение головного мозга, кровоподтеки в области лица, информирует полиция.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Перми проверяют данные об избиении школьниками двух первоклассников
22 декабря, 19:26
Правоохранители выяснили подробности инцидента. Выяснилось, что 41-летний мужчина на улице встретил компанию мальчиков, которые громко разговаривали, разбавляя свою речь нецензурными словами. Мужчина сделал подросткам замечание, но ребята нагрубили и убежали. Позже мужчина увидел на улице одного из мальчиков и вновь выразил свое недовольство. "Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин ударил школьника кулаком и коленом по голове. Сделал он это из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". "Подозреваемый признал свою вину, раскаялся, принес извинения пострадавшему и его матери. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено для рассмотрения в суд", - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту унижения школьника в Уссурийске Приморского края - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Родителей детей, унижавших школьника под музыку из "Слова пацана", наказали
22 декабря, 05:00
 
ПроисшествияБелорецкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала