https://ria.ru/20231223/mvd-1917620468.html

В Башкирии мужчина избил школьника из-за матерной брани

В Башкирии мужчина избил школьника из-за матерной брани - РИА Новости, 23.12.2023

В Башкирии мужчина избил школьника из-за матерной брани

Житель башкирского города Белорецк избил школьника за то, что тот использовал нецензурную лексику, подросток получил сотрясение мозга и кровоподтеки лица,... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T09:11

2023-12-23T09:11

2023-12-23T09:11

происшествия

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УФА, 23 дек - РИА Новости. Житель башкирского города Белорецк избил школьника за то, что тот использовал нецензурную лексику, подросток получил сотрясение мозга и кровоподтеки лица, сообщили в пресс-службе МВД по региону. В белорецкий отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее несовершеннолетнего сына избил взрослый мужчина. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что у 15-летнего мальчика сотрясение головного мозга, кровоподтеки в области лица, информирует полиция. Правоохранители выяснили подробности инцидента. Выяснилось, что 41-летний мужчина на улице встретил компанию мальчиков, которые громко разговаривали, разбавляя свою речь нецензурными словами. Мужчина сделал подросткам замечание, но ребята нагрубили и убежали. Позже мужчина увидел на улице одного из мальчиков и вновь выразил свое недовольство. "Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин ударил школьника кулаком и коленом по голове. Сделал он это из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". "Подозреваемый признал свою вину, раскаялся, принес извинения пострадавшему и его матери. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено для рассмотрения в суд", - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20231222/izbienie-1917568716.html

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происшествия, белорецк, россия