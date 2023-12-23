Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/most-1917636429.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 23.12.2023
На Крымском мосту возобновили движение
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 1 час и 15 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:14
2023-12-23T12:14
общество
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587260_0:112:3243:1936_1920x0_80_0_0_a51b26a0435647d638a1e969b328ef9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 1 час и 15 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту было распространено утром в субботу в 10.38 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231221/raketa-1917340289.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587260_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_67ae0e4bf3b5c19bb93c38f671f3face.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, крымский мост
Общество, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 1 час и 15 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту было распространено утром в субботу в 10.38 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Над Азовским морем сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста
21 декабря, 20:16
 
ОбществоКрымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала