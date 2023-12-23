https://ria.ru/20231223/most-1917636429.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 23.12.2023
На Крымском мосту возобновили движение
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 1 час и 15 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:14
2023-12-23T12:14
2023-12-23T12:14
общество
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 1 час и 15 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту было распространено утром в субботу в 10.38 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231221/raketa-1917340289.html
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общество, крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили