https://ria.ru/20231223/most-1917636429.html

На Крымском мосту возобновили движение

На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 23.12.2023

На Крымском мосту возобновили движение

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 1 час и 15 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:14

2023-12-23T12:14

2023-12-23T12:14

общество

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 1 час и 15 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту было распространено утром в субботу в 10.38 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231221/raketa-1917340289.html

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общество, крымский мост