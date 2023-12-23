https://ria.ru/20231223/moskva-1917624165.html
На Горбатом мосту в Москве заменили более 1,3 тысячи кв м гидроизоляции
На Горбатом мосту в Москве заменили более 1,3 тысячи кв м гидроизоляции - РИА Новости, 23.12.2023
На Горбатом мосту в Москве заменили более 1,3 тысячи кв м гидроизоляции
Специалисты заменили более 1,3 тысячи квадратных метров гидроизоляции на Горбатом мосту в Москве, теперь капитальный ремонт сооружения завершен более чем на... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T10:06
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты заменили более 1,3 тысячи квадратных метров гидроизоляции на Горбатом мосту в Москве, теперь капитальный ремонт сооружения завершен более чем на 70%, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "На пешеходном мосту имени 1905 года, или Горбатом, заменили более 1,3 тысячи квадратных метров гидроизоляции. Работы проводили в рамках капитального ремонта сооружения... Теперь капитальный ремонт моста завершен более чем на 70%", - говорится в сообщении. Уточняется, что сначала специалисты комплекса городского хозяйства разобрали покрытие мостового перехода и убрали находящиеся под ним слои песка и пескобетона. Затем они отремонтировали основание пролетной части и уложили новый слой гидроизоляции. Рабочие также обновили бетонное основание, частично восстановили белокаменную облицовку, полностью отремонтировали и покрасили свод арки, вернули на место гранитные ступени. Работы по обновлению мостового перехода продолжаются. В настоящий момент рабочие укладывают защитный слой, поверх которого насыплют песок, а затем вернут на место брусчатку. Параллельно специалисты меняют деревянные ограждения и реставрируют архитектурные элементы. Отмечается, что ремонт Горбатого моста был необходим из-за разрушения исторической белокаменной облицовки, утраты гранитной брусчатки, обветшания деревянных элементов ограждения и повреждения декоративных фонарей. В комплексе городского хозяйства отметили, что после завершения всех работ срок его службы увеличится до 100 лет при своевременном обслуживании и надзоре. Мост имени 1905 года, известный как Горбатый, — объект культурного наследия федерального значения. Он был построен в середине XVIII века на плотине Среднего Пресненского пруда и пересекал ныне не существующий проток старого русла реки Пресни. Его длина составляет почти 70 метров, а ширина — 23 метра. Сооружение реставрировали в 1980 году, однако с тех пор оно больше ни разу капитально не ремонтировалось.
https://ria.ru/20231222/krt-1917441278.html
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городское хозяйство москвы, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты заменили более 1,3 тысячи квадратных метров гидроизоляции на Горбатом мосту в Москве, теперь капитальный ремонт сооружения завершен более чем на 70%, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"На пешеходном мосту имени 1905 года, или Горбатом, заменили более 1,3 тысячи квадратных метров гидроизоляции. Работы проводили в рамках капитального ремонта сооружения... Теперь капитальный ремонт моста завершен более чем на 70%", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что сначала специалисты комплекса городского хозяйства разобрали покрытие мостового перехода и убрали находящиеся под ним слои песка и пескобетона. Затем они отремонтировали основание пролетной части и уложили новый слой гидроизоляции. Рабочие также обновили бетонное основание, частично восстановили белокаменную облицовку, полностью отремонтировали и покрасили свод арки, вернули на место гранитные ступени.
Работы по обновлению мостового перехода продолжаются. В настоящий момент рабочие укладывают защитный слой, поверх которого насыплют песок, а затем вернут на место брусчатку. Параллельно специалисты меняют деревянные ограждения и реставрируют архитектурные элементы.
Отмечается, что ремонт Горбатого моста был необходим из-за разрушения исторической белокаменной облицовки, утраты гранитной брусчатки, обветшания деревянных элементов ограждения и повреждения декоративных фонарей. В комплексе городского хозяйства отметили, что после завершения всех работ срок его службы увеличится до 100 лет при своевременном обслуживании и надзоре.
Мост имени 1905 года, известный как Горбатый, — объект культурного наследия федерального значения. Он был построен в середине XVIII века на плотине Среднего Пресненского пруда и пересекал ныне не существующий проток старого русла реки Пресни. Его длина составляет почти 70 метров, а ширина — 23 метра. Сооружение реставрировали в 1980 году, однако с тех пор оно больше ни разу капитально не ремонтировалось.
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