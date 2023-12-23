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В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 23.12.2023
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера воскресенья, в Подмосковье также ожидается... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:03
2023-12-23T01:03
2023-12-23T01:03
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
снегопад в москве
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера воскресенья, в Подмосковье также ожидается сильный снег, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве и области действует до 21.00 24 декабря, а предупреждение о гололедице действует до 21.00 25 декабря.
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московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, снегопад в москве, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Снегопад в Москве, Общество
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы