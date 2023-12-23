https://ria.ru/20231223/moskva-1917600662.html

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 23.12.2023

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера воскресенья, в Подмосковье также ожидается... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T01:03

2023-12-23T01:03

2023-12-23T01:03

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

снегопад в москве

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера воскресенья, в Подмосковье также ожидается сильный снег, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве и области действует до 21.00 24 декабря, а предупреждение о гололедице действует до 21.00 25 декабря.

https://ria.ru/20231221/moskva-1917322136.html

москва

московская область (подмосковье)

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