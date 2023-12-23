https://ria.ru/20231223/moldavia-1917704487.html

В Гагаузии заявили, что Кишинев намерен ликвидировать автономию

В Гагаузии заявили, что Кишинев намерен ликвидировать автономию - РИА Новости, 23.12.2023

В Гагаузии заявили, что Кишинев намерен ликвидировать автономию

Центральные власти Молдавии намерены упразднить Гагаузскую автономию, заявил депутат Народного собрания (местный парламент) региона Леонид Киося. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T22:01

2023-12-23T22:01

2023-12-23T22:02

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КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Центральные власти Молдавии намерены упразднить Гагаузскую автономию, заявил депутат Народного собрания (местный парламент) региона Леонид Киося. В субботу в Гагаузии прошли торжественные мероприятия, посвященные 29-летию с момента создания автономии. Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" ранее заявляли в интервью местным СМИ, что руководство Молдавии должно изменить статус Гагаузии в составе республики. "Центральные власти Молдавии в данный момент ведут активную деятельность по уничтожению автономии. Мы обращаемся к нашим партнерам, друзьям. В частности, к России. Ваша помощь как никогда нужна нам. Гагаузия находится в сложной политической ситуации. Без вашей помощи не обойтись. Уверен, вы откликнитесь на просьбу наших жителей", - заявил Киося во время выступления на праздничном собрании. Депутат подчеркнул, что Россия часто поддерживала гагаузов в трудной ситуации. Более того, благодаря России этот малый народ обрел новую родину в Бессарабии в правление императора Александра I. Киося также обратился за поддержкой к Турции, которая тоже неоднократно оказывала помощь гагаузам. Центральные власти Молдавии не разрешили местной компании NordGaz Furnizare поставлять газ в Гагаузию по сниженному тарифу. В пятницу регулятор энергорынка республики НАРЭ приостановил лицензию на деятельность по поставке природного газа сроком на 3 месяца. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей властей республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. Депутаты местного парламента обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам. Тогда Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, попытку запугивания. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая проводит проевропейскую политику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с РФ. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231215/moldavia-1916134334.html

https://ria.ru/20231206/sandu-1914147205.html

https://ria.ru/20231121/tserkov-1910912149.html

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россия, майя санду, евгения гуцул, гагаузия, в мире