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Российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/mo-1917630226.html
Российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.12.2023
Российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовых групп ВСУ на западной окраине Серебрянского лесничества,... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:27
2023-12-23T11:27
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовых групп ВСУ на западной окраине Серебрянского лесничества, сообщили журналистам в Минобороны России. &quot;На Краснолиманском направлении в зоне специально военной операции разведчики мотострелкового подразделения группировки войск &quot;Центр&quot;, обнаружили активное перемещение противника.… Мотострелковое подразделение на западной окраине Серебрянского лесничества при поддержке огня артиллерии отразили несколько атак ВСУ&quot;, - сообщили журналистам в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что поиск целей на поле боя осуществляли с помощью беспилотного летательного аппарата "Мы грамотно выстроили систему разведки. Любую активность со стороны противника видим и сразу наносим огневое поражение. В основном по противнику работаем минометами. Если их недостаточно, то тогда работает либо ствольная, либо реактивная артиллерия", - рассказал командир мотострелкового взвода с позывным "Гоша".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: ВС РФ отразили атаку ВСУ на западной окраине Серебрянского лесничества

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ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовых групп ВСУ на западной окраине Серебрянского лесничества, сообщили журналистам в Минобороны России.
«

"На Краснолиманском направлении в зоне специально военной операции разведчики мотострелкового подразделения группировки войск "Центр", обнаружили активное перемещение противника.… Мотострелковое подразделение на западной окраине Серебрянского лесничества при поддержке огня артиллерии отразили несколько атак ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что поиск целей на поле боя осуществляли с помощью беспилотного летательного аппарата
"Мы грамотно выстроили систему разведки. Любую активность со стороны противника видим и сразу наносим огневое поражение. В основном по противнику работаем минометами. Если их недостаточно, то тогда работает либо ствольная, либо реактивная артиллерия", - рассказал командир мотострелкового взвода с позывным "Гоша".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 18:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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