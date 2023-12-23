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На Украине взбесились из-за успеха россиянки на конкурсе "Мисс Земля"
На Украине взбесились из-за успеха россиянки на конкурсе "Мисс Земля" - РИА Новости, 23.12.2023
На Украине взбесились из-за успеха россиянки на конкурсе "Мисс Земля"
В суперфинале конкурса "Мисс Земля", проходившего в пятницу во Вьетнаме, участницу из Украины Анастасию Фейер лишили экранного времени и "заставили" танцевать с РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T06:52
2023-12-23T06:52
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В суперфинале конкурса "Мисс Земля", проходившего в пятницу во Вьетнаме, участницу из Украины Анастасию Фейер лишили экранного времени и "заставили" танцевать с россиянкой Дарьей Луконькиной, утверждает украинское издание "Обозреватель"."Шоу не задалось с самого начала, когда из-за непонятных неполадок украинку даже не показали зрителям <…>. Все конкурсантки группами по пять девушек выходили к микрофонам и называли свои имена и страны. Когда на сцене показалась пятерка с украинкой, трансляция прервалась и возобновилась уже на других участниках", — говорится в публикации.Уже на следующем этапе конкурса, когда участницы выступали в купальных костюмах, украинка Фейер "оказалась неподалеку" от россиянки и, как пишет издание, "была вынуждена делить с ней сцену".Авторы публикации пожаловались, что россиянка Луконькина вошла в список восьми самых красивых девушек планеты, обойдя украинку, которая не попала даже в двадцатку. По их словам, участницу из России "по непонятным причинам протолкнули" сначала в топ-20, а затем в топ-8."Подводя итог, у украинки было очень мало экранного времени, тогда как участницу из России показывали куда активнее", — с горечью утверждают авторы.Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля" стала представительница Албании Дрита Зири, итоги конкурса объявили в прямом эфире на YouTube.
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На Украине взбесились из-за успеха россиянки на конкурсе "Мисс Земля"
"Обозреватель": украинку свели с россиянкой на конкурсе "Мисс Земля"
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В суперфинале конкурса "Мисс Земля", проходившего в пятницу во Вьетнаме, участницу из Украины Анастасию Фейер лишили экранного времени и "заставили" танцевать с россиянкой Дарьей Луконькиной, утверждает украинское издание "Обозреватель".
"Шоу не задалось с самого начала, когда из-за непонятных неполадок украинку даже не показали зрителям <…>. Все конкурсантки группами по пять девушек выходили к микрофонам и называли свои имена и страны. Когда на сцене показалась пятерка с украинкой, трансляция прервалась и возобновилась уже на других участниках", — говорится в публикации.
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Уже на следующем этапе конкурса, когда участницы выступали в купальных костюмах, украинка Фейер "оказалась неподалеку" от россиянки и, как пишет издание, "была вынуждена делить с ней сцену".
Авторы публикации пожаловались, что россиянка Луконькина вошла в список восьми самых красивых девушек планеты, обойдя украинку, которая не попала даже в двадцатку. По их словам, участницу из России
"по непонятным причинам протолкнули" сначала в топ-20, а затем в топ-8.
«
"Подводя итог, у украинки было очень мало экранного времени, тогда как участницу из России показывали куда активнее", — с горечью утверждают авторы.
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля" стала представительница Албании
Дрита Зири, итоги конкурса объявили в прямом эфире на YouTube
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