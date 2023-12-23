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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ДТП в Ростовской области
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 23.12.2023
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ДТП в Ростовской области
Четыре человека погибли и 14 пострадали в ДТП в Ростовской области, 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:34
2023-12-23T11:34
2023-12-23T11:42
происшествия
ростовская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли и 14 пострадали в ДТП в Ростовской области, 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что авария произошла в субботу утром на 35-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь". Водитель Great Wall, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом."В результате ДТП в Кагальницком районе Ростовской области погибли 4 человека, пострадали еще 14 человек: 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести, троим медицинская помощь оказана амбулаторно",- говорится в сообщении.Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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происшествия, ростовская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия
Происшествия, Ростовская область, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Россия
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ДТП в Ростовской области
Минздрав: 4 человека погибли и 14 пострадали при ДТП в Ростовской области