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Россия удержит часть взноса в ОЗХО, заявила Захарова
Россия удержит часть взноса в ОЗХО, заявила Захарова - РИА Новости, 23.12.2023
Россия удержит часть взноса в ОЗХО, заявила Захарова
Россия не будет участвовать в финансировании навязанной США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T09:03
2023-12-23T09:03
2023-12-23T10:15
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организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия не будет участвовать в финансировании навязанной США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она напомнила, что выплата регулярного взноса в бюджет ОЗХО — это обязательство каждого государства — участника Конвенции о запрещении химического оружия."Вместе с тем Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной "атрибутивной" группы по расследованию и идентификации, которая ведет незаконную деятельность в интересах коллективного Запада", — сказала Захарова.В конце ноября Россию не переизбрали в исполнительный совет ОЗХО, но она намерена вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками и впредь играть самую активную роль на площадке этой организации, добавила дипломат."Видим нашу задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет этой организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия", — подчеркнула Захарова.По ее словам, Россия покинет исполнительный совет ОЗХО в мае, но останется в качестве наблюдателя, чтобы последовательно отстаивать национальные интересы в столь важной отрасли, как химическая промышленность.По итогам голосования 29 ноября, в обновленный исполнительный совет ОЗХО избрали 21 государство. От восточноевропейской группы в него вошли Литва, Польша и Украина, Россия в совет не попала.
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в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, сша, гаага, мария захарова
В мире, Россия, Организация по запрещению химического оружия, США, Гаага, Мария Захарова
Россия удержит часть взноса в ОЗХО, заявила Захарова
Захарова: Россия удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия не будет участвовать в финансировании навязанной США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что выплата регулярного взноса в бюджет ОЗХО — это обязательство каждого государства — участника Конвенции о запрещении химического оружия.
«
"Вместе с тем Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной "атрибутивной" группы по расследованию и идентификации, которая ведет незаконную деятельность в интересах коллективного Запада", — сказала Захарова.
В конце ноября Россию не переизбрали в исполнительный совет ОЗХО, но она намерена вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками и впредь играть самую активную роль на площадке этой организации, добавила дипломат.
"Видим нашу задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет этой организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия", — подчеркнула Захарова.
По ее словам, Россия покинет исполнительный совет ОЗХО в мае, но останется в качестве наблюдателя, чтобы последовательно отстаивать национальные интересы в столь важной отрасли, как химическая промышленность.
Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 члена, которые избираются на два года по принципу ротации. Места распределены между региональными группами: африканская и азиатская — по девять, восточноевропейская — пять, Латинская Америка и Карибский бассейн — семь, Западная Европа и другие государства — десять. Еще одно место поочередно занимают страны латиноамериканской и азиатской групп.
По итогам голосования 29 ноября, в обновленный исполнительный совет ОЗХО избрали 21 государство. От восточноевропейской группы в него вошли Литва
, Польша
и Украина
, Россия в совет не попала.
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