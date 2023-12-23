https://ria.ru/20231223/mid-1917619454.html

Россия удержит часть взноса в ОЗХО, заявила Захарова

Россия удержит часть взноса в ОЗХО, заявила Захарова - РИА Новости, 23.12.2023

Россия удержит часть взноса в ОЗХО, заявила Захарова

Россия не будет участвовать в финансировании навязанной США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T09:03

2023-12-23T09:03

2023-12-23T10:15

в мире

россия

организация по запрещению химического оружия

сша

гаага

мария захарова

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия не будет участвовать в финансировании навязанной США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она напомнила, что выплата регулярного взноса в бюджет ОЗХО — это обязательство каждого государства — участника Конвенции о запрещении химического оружия."Вместе с тем Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной "атрибутивной" группы по расследованию и идентификации, которая ведет незаконную деятельность в интересах коллективного Запада", — сказала Захарова.В конце ноября Россию не переизбрали в исполнительный совет ОЗХО, но она намерена вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками и впредь играть самую активную роль на площадке этой организации, добавила дипломат."Видим нашу задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет этой организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия", — подчеркнула Захарова.По ее словам, Россия покинет исполнительный совет ОЗХО в мае, но останется в качестве наблюдателя, чтобы последовательно отстаивать национальные интересы в столь важной отрасли, как химическая промышленность.По итогам голосования 29 ноября, в обновленный исполнительный совет ОЗХО избрали 21 государство. От восточноевропейской группы в него вошли Литва, Польша и Украина, Россия в совет не попала.

https://ria.ru/20231205/posol-1913850088.html

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в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, сша, гаага, мария захарова