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На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути - РИА Новости, 23.12.2023
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17:34 23.12.2023 (обновлено: 17:35 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/metro-1917676414.html
На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути
На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути - РИА Новости, 23.12.2023
На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути
График движения поездов нарушен на Большой кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T17:34
2023-12-23T17:35
происшествия
москва
московский метрополитен
большая кольцевая линия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. График движения поездов нарушен на Большой кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, московский метрополитен, большая кольцевая линия
Происшествия, Москва, Московский метрополитен, Большая кольцевая линия
На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути

На БКЛ человек упал на пути, интервалы движения против часовой стрелки увеличены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московское метро. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. График движения поездов нарушен на Большой кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
«
"На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитенБольшая кольцевая линия
 
 
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