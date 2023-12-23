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На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути
На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути - РИА Новости, 23.12.2023
На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути
График движения поездов нарушен на Большой кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T17:34
2023-12-23T17:34
2023-12-23T17:35
происшествия
москва
московский метрополитен
большая кольцевая линия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. График движения поездов нарушен на Большой кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен, большая кольцевая линия
Происшествия, Москва, Московский метрополитен, Большая кольцевая линия
На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути
На БКЛ человек упал на пути, интервалы движения против часовой стрелки увеличены