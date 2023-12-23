https://ria.ru/20231223/metro-1917676414.html

На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути

На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути - РИА Новости, 23.12.2023

На БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути

График движения поездов нарушен на Большой кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T17:34

2023-12-23T17:34

2023-12-23T17:35

происшествия

москва

московский метрополитен

большая кольцевая линия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. График движения поездов нарушен на Большой кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в Telegram-канале ведомства.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен, большая кольцевая линия