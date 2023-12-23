Медведев предложил Киеву добавить в УК статью за приготовление оливье
Медведев предложил Киеву сажать украинцев в тюрьму за оливье и селедку под шубой
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киевским властям следовало бы добавить в Уголовный кодекс статью за приготовление салатов оливье или селедки под шубой, написал заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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"Приготовление или подготовка к приготовлению "салата оливье" или "салата сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления", — с иронией предложил он.
Если же преступление совершается с использованием служебного положения или повторно в течение года, то злоумышленник должен получить от семи до 15 лет тюрьмы. А если преступление совершено группой лиц, или по предварительному сговору, или в государственные праздники Украины, или если оно совмещено с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки, то за это следует карать пожизненным лишением свободы, добавил Медведев.
Впрочем, полагает он, есть возможность избежать наказания: если человек добровольно откажется от приготовления оливье и селедки под шубой, сообщит об этом в СБУ и пройдет "курс принудительного лечения украинским борщом" в течение трех месяцев.
На этой неделе в Сети появилась петиция с призывом к властям Украины запретить оливье и селедку под шубой, потому что это "блюда с советскими традициями".
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Среди прочего они пытались бороться с "советским" Дедом Морозом или "декоммунизировать" национальную кухню, объявив борщ исключительно украинским блюдом.