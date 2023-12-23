https://ria.ru/20231223/medvedev-1917660545.html

Медведев предложил Киеву добавить в УК статью за приготовление оливье

Медведев предложил Киеву добавить в УК статью за приготовление оливье - РИА Новости, 23.12.2023

Медведев предложил Киеву добавить в УК статью за приготовление оливье

Киевским властям следовало бы добавить в Уголовный кодекс статью за приготовление салатов оливье или селедки под шубой, написал заместитель руководителя Совета... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:23

2023-12-23T15:23

2023-12-23T19:46

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киевским властям следовало бы добавить в Уголовный кодекс статью за приготовление салатов оливье или селедки под шубой, написал заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Приготовление или подготовка к приготовлению "салата оливье" или "салата сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления", — с иронией предложил он.Если же преступление совершается с использованием служебного положения или повторно в течение года, то злоумышленник должен получить от семи до 15 лет тюрьмы. А если преступление совершено группой лиц, или по предварительному сговору, или в государственные праздники Украины, или если оно совмещено с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки, то за это следует карать пожизненным лишением свободы, добавил Медведев.Впрочем, полагает он, есть возможность избежать наказания: если человек добровольно откажется от приготовления оливье и селедки под шубой, сообщит об этом в СБУ и пройдет "курс принудительного лечения украинским борщом" в течение трех месяцев.На этой неделе в Сети появилась петиция с призывом к властям Украины запретить оливье и селедку под шубой, потому что это "блюда с советскими традициями".После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Среди прочего они пытались бороться с "советским" Дедом Морозом или "декоммунизировать" национальную кухню, объявив борщ исключительно украинским блюдом.

https://ria.ru/20231219/medvedev-1916820723.html

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в мире, дмитрий медведев, украина, киев, россия