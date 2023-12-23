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В Крыму выявили рекордный объем нарушений при передаче полуострова УССР

В Крыму выявили рекордный объем нарушений при передаче полуострова УССР - РИА Новости, 23.12.2023

В Крыму выявили рекордный объем нарушений при передаче полуострова УССР

При передаче Крыма в состав УССР в 1954 году был допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства, сообщил РИА... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T04:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. При передаче Крыма в состав УССР в 1954 году был допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства, сообщил РИА Новости глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.Ранее рабочая группа при крымском парламенте завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Были выявлены грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР."Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства. Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону. Но с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд", - сказал РИА Новости Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров собственной, но временно оккупированной территорией. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

https://ria.ru/20231222/iski-1917434688.html

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ссср, украина, россия, политика, владимир константинов, оон, владимир путин