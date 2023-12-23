https://ria.ru/20231223/kprf-1917642052.html

Зюганов назвал возможного кандидата от КПРФ на выборах в 2024 году

Зюганов назвал возможного кандидата от КПРФ на выборах в 2024 году - РИА Новости, 23.12.2023

Зюганов назвал возможного кандидата от КПРФ на выборах в 2024 году

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что съезд КПРФ поддержит на тайном голосовании депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:47

2023-12-23T12:47

2023-12-23T14:19

политика

геннадий зюганов

николай харитонов

юрий афонин

выборы президента россии — 2024

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что съезд КПРФ поддержит на тайном голосовании депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы от партии. "Мы идём на выборы большой, сильной... командой... мы идём с программой... которая апробирована в регионах... И уверен, сегодняшний съезд... тайным голосованием он тоже поддержит", - сказал журналистам лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. В свою очередь, депутат ГД Юрий Афонин отметил, что все партийные организации единогласно поддержали кандидатуру Харитонова. "Наша задача в ходе избирательной кампании - встреча с людьми, с народом... спланирована большая программа поездок по регионам нашей страны, кандидата в президенты, нашей команды", - сказал Афонин.

https://ria.ru/20231223/putin-1917641109.html

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политика, геннадий зюганов, николай харитонов, юрий афонин