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Зюганов назвал возможного кандидата от КПРФ на выборах в 2024 году - РИА Новости, 23.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
12:47 23.12.2023 (обновлено: 14:19 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/kprf-1917642052.html
Зюганов назвал возможного кандидата от КПРФ на выборах в 2024 году
Зюганов назвал возможного кандидата от КПРФ на выборах в 2024 году - РИА Новости, 23.12.2023
Зюганов назвал возможного кандидата от КПРФ на выборах в 2024 году
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что съезд КПРФ поддержит на тайном голосовании депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:47
2023-12-23T14:19
политика
геннадий зюганов
николай харитонов
юрий афонин
выборы президента россии — 2024
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что съезд КПРФ поддержит на тайном голосовании депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы от партии. "Мы идём на выборы большой, сильной... командой... мы идём с программой... которая апробирована в регионах... И уверен, сегодняшний съезд... тайным голосованием он тоже поддержит", - сказал журналистам лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. В свою очередь, депутат ГД Юрий Афонин отметил, что все партийные организации единогласно поддержали кандидатуру Харитонова. "Наша задача в ходе избирательной кампании - встреча с людьми, с народом... спланирована большая программа поездок по регионам нашей страны, кандидата в президенты, нашей команды", - сказал Афонин.
https://ria.ru/20231223/putin-1917641109.html
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политика, геннадий зюганов, николай харитонов, юрий афонин
Политика, Геннадий Зюганов, Николай Харитонов, Юрий Афонин, Выборы президента России — 2024
Зюганов назвал возможного кандидата от КПРФ на выборах в 2024 году

Зюганов: КПРФ поддержит Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что съезд КПРФ поддержит на тайном голосовании депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы от партии.
«
"Мы идём на выборы большой, сильной... командой... мы идём с программой... которая апробирована в регионах... И уверен, сегодняшний съезд... тайным голосованием он тоже поддержит", - сказал журналистам лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
В свою очередь, депутат ГД Юрий Афонин отметил, что все партийные организации единогласно поддержали кандидатуру Харитонова.
"Наша задача в ходе избирательной кампании - встреча с людьми, с народом... спланирована большая программа поездок по регионам нашей страны, кандидата в президенты, нашей команды", - сказал Афонин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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Выборы президента России — 2024ПолитикаГеннадий ЗюгановНиколай ХаритоновЮрий Афонин
 
 
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