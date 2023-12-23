https://ria.ru/20231223/koronavirus-1917526849.html

Заразнее "пиролы". Мир захватывает новый вариант коронавируса

Заразнее "пиролы". Мир захватывает новый вариант коронавируса - РИА Новости, 23.12.2023

Заразнее "пиролы". Мир захватывает новый вариант коронавируса

Во многих странах мира стремительно распространяется сильно изменившийся вариант коронавируса SARS-CoV-2 — JN.1. Он настолько заразен, что ВОЗ отнесла его к... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T08:00

2023-12-23T08:00

2023-12-23T08:03

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Во многих странах мира стремительно распространяется сильно изменившийся вариант коронавируса SARS-CoV-2 — JN.1. Он настолько заразен, что ВОЗ отнесла его к группе представляющих интерес. Какие угрозы несет очередной "мутант" — в материале РИА Новости.Продолжение "пиролы"В июле впервые выделили высокомутированный потомок "омикрона", названный "пиролой". Имя придумал пользователь социальной сети: объединил буквы "пи" и "ро", которые следуют за "омикроном" в греческом алфавите.Специалисты опасались, что вариант "пирола" (BA.2.86) сможет частично обойти сформировавшийся иммунитет, поскольку у него более тридцати мутаций в белке-шипе по сравнению с BA.2, первой генерацией вариантов "омикрона". Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сделали вывод, что "риск для общественного здравоохранения, создаваемый этим вариантом, низок по сравнению с другими циркулирующими вариантами", а действующие вакцины против COVID-19, нацеленные на "омикрон", эффективны и против BA.2.86. После этого ВОЗ понизила статус "пиролы" с VOI (варианты, представляющие интерес) до VUM (варианты под наблюдением).В России первые случаи заражения "пиролой" зарегистрировали в ноябре. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, "по наблюдениям, вариант не вызывает более тяжелого течения", а также отметила: скорее всего, в ближайшее время ожидается широкое распространение нового штамма по всей стране.В августе в образцах стали выделять в составе "пиролы" новую подлинию, обозначенную как JN.1. Среди 865 последовательностей вируса SARS-CoV-2, представленных Россией в международную базу данных геномов вирусов GISAID за последние два месяца, две идентифицировали как вариант JN.1.Представляющий интересJN.1, которому пока не придумали собственного имени, быстро распространяется по миру. Если в начале ноября на его долю приходилось не более десяти процентов всех случаев COVID-19, то сейчас — уже 43%. Он практически вытеснил все остальные наследственные линии "пиролы". Поэтому ВОЗ приняла решение квалифицировать его как самостоятельный вариант, представляющий интерес (VOI)."Ожидается, что он может привести к увеличению числа случаев заболевания на фоне всплеска заражения другими вирусными и бактериальными инфекциями, особенно в странах, вступающих в зимний сезон", — говорится в заявлении организации. Однако дополнительный риск для общественного здравоохранения оценивают как низкий по сравнению с другими подлиниями "омикрона".Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вирусов (TAG-VE) пришла к заключению, что сложившийся за время пандемии COVID-19 популяционный иммунитет, а также эффективность против JN.1 бустерных вакцин от "омикрона" сведут к минимуму количество симптоматических и тяжелых форм заболевания.Важная мутацияСпециальное исследование, проведенное японскими учеными, показало, что скорость размножения JN.1 на первичных эпителиальных клетках носа не выше, чем у доминировавших до этого вариантах EG.5.1 и HK.3 — производных линии XBB ("грифон").По сравнению с "пиролой" JN.1 имеет важную дополнительную мутацию L455S в спайковом белке и еще три изменения в других белках. У L455S две разновидности — L455F и F456L, которые получили название "флип-мутации" из-за того, что они меняют положения аминокислот, обозначенных F и L, на белке-шипе. Подобная флип-мутация есть и у варианта HK.3.Судя по предыдущим исследованиям, появление флип-мутаций связано с повышенной трансмиссивностью вируса и способностью уклоняться от иммунитета. Чтобы проверить это предположение, авторы проанализировали с помощью методов математической статистики данные геномного надзора четырех стран, где уже широко распространен JN.1: США, Франции, Испании и Великобритании.Результаты показали, что эффективное репродуктивное число Re, отражающее ожидаемое количество новых инфекций, у нового варианта выше, чем у BA.2.86 и HK.3. Это значит, что JN.1 с большой долей вероятности в ближайшее время станет доминирующим вариантом в мире. Во Франции и Испании на его долю уже приходится более 50 процентов всех случаев COVID-19, а в Сингапуре — 98 процентов.ВОЗ: Расслабляться не стоитЯпонские ученые провели анализы нейтрализации JN.1 сывороткой, содержащей антитела к BA.2.86, XBB.1.5 и EG.5.1, а также моновалентной вакциной против XBB.1.5. Во всех случаях наблюдалась устойчивость ранее сформированного иммунитета. Авторы сделали вывод, что мутация L455S принципиально не меняет антиген вируса. А лабораторный тест на взаимодействие белка-шипа нового варианта с рецепторами ACE2, через которые вирус проникает в клетки, показал для JN.1 даже более низкое значение связывания, чем у первичной "пиролы".Тем не менее в ВОЗ советуют не расслабляться. Сейчас в странах Северного полушария одновременно учащаются случаи гриппа, COVID-19, РСВ, других вариантов ОРВИ, детской микоплазменной пневмонии. Особенность нынешней эпидситуации — в наложении множества сезонных заболеваний. Поэтому особенно важно соблюдать все меры для предотвращения заражения: носить маску в общественных местах, проветривать помещения, регулярно мыть руки, прививаться против гриппа и COVID-19, пройти тестирование, если были контакты с заболевшим, а при первых признаках недомогания — оставаться дома.

https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, медицина, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)