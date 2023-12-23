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В ХАМАС поддержали позицию российской делегации в Совбезе ООН - РИА Новости, 23.12.2023
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20:46 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/konflikt-1917696028.html
В ХАМАС поддержали позицию российской делегации в Совбезе ООН
В ХАМАС поддержали позицию российской делегации в Совбезе ООН - РИА Новости, 23.12.2023
В ХАМАС поддержали позицию российской делегации в Совбезе ООН
Палестинское движение ХАМАС высоко оценивает позицию в Совбезе ООН российской делегации, пытавшейся покончить с войной против палестинского народа, заявил член... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T20:46
2023-12-23T20:46
в мире
израиль
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС высоко оценивает позицию в Совбезе ООН российской делегации, пытавшейся покончить с войной против палестинского народа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан. В пятницу Совбез принял резолюцию о расширении доставки гуманитарной помощи в анклав, но не поддержал из-за позиции США поправку России с призывом к приостановке боевых действий. "Мы высоко оцениваем ответственную позицию российской делегации, пытавшейся внести серьезные изменения по проекту резолюции, которые бы способствовали завершению этой нацистской войне против нашего народа, но эта попытка столкнулась с позицией США, которые продолжают быть соучастником этого преступления", — заявил на пресс-конференции Хамдан. Ранее движение заявляло, что принятая резолюция Совбеза ООН по сектору Газа недостаточна и позволяет Израилю продолжать боевые действия в палестинском анклаве. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин
В ХАМАС поддержали позицию российской делегации в Совбезе ООН

В ХАМАС поддержали позицию российской делегации в СБ ООН о прекращении войны

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС высоко оценивает позицию в Совбезе ООН российской делегации, пытавшейся покончить с войной против палестинского народа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан.
В пятницу Совбез принял резолюцию о расширении доставки гуманитарной помощи в анклав, но не поддержал из-за позиции США поправку России с призывом к приостановке боевых действий.
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"Мы высоко оцениваем ответственную позицию российской делегации, пытавшейся внести серьезные изменения по проекту резолюции, которые бы способствовали завершению этой нацистской войне против нашего народа, но эта попытка столкнулась с позицией США, которые продолжают быть соучастником этого преступления", — заявил на пресс-конференции Хамдан.
Ранее движение заявляло, что принятая резолюция Совбеза ООН по сектору Газа недостаточна и позволяет Израилю продолжать боевые действия в палестинском анклаве.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильРоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир Путин
 
 
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