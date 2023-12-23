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Байден отговорил Нетаньяху от ударов по "Хезболле", пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2023
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20:27 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/konflikt-1917693772.html
Байден отговорил Нетаньяху от ударов по "Хезболле", пишут СМИ
Байден отговорил Нетаньяху от ударов по "Хезболле", пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2023
Байден отговорил Нетаньяху от ударов по "Хезболле", пишут СМИ
Президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить превентивный удар по силам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T20:27
2023-12-23T20:27
в мире
израиль
сша
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить превентивный удар по силам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане спустя несколько дней после резонансного нападения боевиков ХАМАС, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Согласно материалу газеты, у Израиля были разведданные о том, что формирования "Хезболлах" готовились пересечь границу с Израилем для совершения атак сразу по нескольким фронтам. Израильская военная авиация была поднята в воздух и ожидала приказа для нанесения ударов, однако звонок Байдена Нетаньяху 11 октября изменил положение вещей. В частности, как отмечает издание, США посчитали разведданные израильской стороны ненадежными. В разговоре, подробности которого не разглашались, хозяин Белого дома предложил Нетаньяху "подумать о последствиях" удара по Ливану, который "грозил перерасти в более масштабную региональную войну". Как следует из публикации, Израиль понимал, что не сможет пойти на такой шаг в одиночку, и запросил поддержку у Вашингтона. В кабинете министров Нетаньяху считали, что большая война на Ближнем Востоке неизбежна, и задача состояла в том, чтобы успеть нанести удар первыми. Наиболее активно такую точку зрения продвигал министр обороны Израиля Йоав Галлант. Байдену же пришлось убеждать своего коллегу в обратном, настаивая, что масштабную войну "возможно предотвратить". После продолжительных внутренних дискуссий, последовавших за телефонным звонком Байдена, кабмин Нетаньяху отказался от идеи нанесения удара по силам "Хезболлах".
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, сша, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху
Байден отговорил Нетаньяху от ударов по "Хезболле", пишут СМИ

WSJ: Байден отговорил Нетаньяху от атак на "Хезболлу" из-за риска эскалации

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить превентивный удар по силам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане спустя несколько дней после резонансного нападения боевиков ХАМАС, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Согласно материалу газеты, у Израиля были разведданные о том, что формирования "Хезболлах" готовились пересечь границу с Израилем для совершения атак сразу по нескольким фронтам. Израильская военная авиация была поднята в воздух и ожидала приказа для нанесения ударов, однако звонок Байдена Нетаньяху 11 октября изменил положение вещей.
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24 ноября, 12:28
В частности, как отмечает издание, США посчитали разведданные израильской стороны ненадежными. В разговоре, подробности которого не разглашались, хозяин Белого дома предложил Нетаньяху "подумать о последствиях" удара по Ливану, который "грозил перерасти в более масштабную региональную войну".
Как следует из публикации, Израиль понимал, что не сможет пойти на такой шаг в одиночку, и запросил поддержку у Вашингтона. В кабинете министров Нетаньяху считали, что большая война на Ближнем Востоке неизбежна, и задача состояла в том, чтобы успеть нанести удар первыми. Наиболее активно такую точку зрения продвигал министр обороны Израиля Йоав Галлант. Байдену же пришлось убеждать своего коллегу в обратном, настаивая, что масштабную войну "возможно предотвратить".
После продолжительных внутренних дискуссий, последовавших за телефонным звонком Байдена, кабмин Нетаньяху отказался от идеи нанесения удара по силам "Хезболлах".
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В миреИзраильСШАЛиванХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДжо БайденБиньямин Нетаньяху
 
 
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