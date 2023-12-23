Байден отговорил Нетаньяху от ударов по "Хезболле", пишут СМИ
WSJ: Байден отговорил Нетаньяху от атак на "Хезболлу" из-за риска эскалации
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить превентивный удар по силам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане спустя несколько дней после резонансного нападения боевиков ХАМАС, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Согласно материалу газеты, у Израиля были разведданные о том, что формирования "Хезболлах" готовились пересечь границу с Израилем для совершения атак сразу по нескольким фронтам. Израильская военная авиация была поднята в воздух и ожидала приказа для нанесения ударов, однако звонок Байдена Нетаньяху 11 октября изменил положение вещей.
В частности, как отмечает издание, США посчитали разведданные израильской стороны ненадежными. В разговоре, подробности которого не разглашались, хозяин Белого дома предложил Нетаньяху "подумать о последствиях" удара по Ливану, который "грозил перерасти в более масштабную региональную войну".
Как следует из публикации, Израиль понимал, что не сможет пойти на такой шаг в одиночку, и запросил поддержку у Вашингтона. В кабинете министров Нетаньяху считали, что большая война на Ближнем Востоке неизбежна, и задача состояла в том, чтобы успеть нанести удар первыми. Наиболее активно такую точку зрения продвигал министр обороны Израиля Йоав Галлант. Байдену же пришлось убеждать своего коллегу в обратном, настаивая, что масштабную войну "возможно предотвратить".
После продолжительных внутренних дискуссий, последовавших за телефонным звонком Байдена, кабмин Нетаньяху отказался от идеи нанесения удара по силам "Хезболлах".