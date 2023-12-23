https://ria.ru/20231223/kitay-1917667216.html

Эксперты рассказали, чем Москва привлекает туристов из Китая

Эксперты рассказали, чем Москва привлекает туристов из Китая - РИА Новости, 23.12.2023

Эксперты рассказали, чем Москва привлекает туристов из Китая

За первые девять месяцев этого года более 305 тысяч китайцев посетили Россию и более 450 тысяч наших туристов – КНР, ожидается, что по итогам 2023-го число... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T17:16

2023-12-23T17:16

2023-12-23T18:19

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За первые девять месяцев этого года более 305 тысяч китайцев посетили Россию и более 450 тысяч наших туристов – КНР, ожидается, что по итогам 2023-го число взаимных поездок превысит миллион, рассказал РИА Новости директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев на официальном мероприятии, посвященном туристическому потенциалу столицы.О безвизеВ рамках ознакомительного визита в Москву приехали 40 крупнейших туроператоров Китая."Основная наша задача – вернуться к допандемийным туристическим потокам между Россией и Китаем, – подчеркнул Кондратьев. – У нас в этом году запустилось два механизма. Первый – электронная виза. За четыре месяца работы примерно 70 тысяч китайских путешественников ею воспользовались. Также у нас заработал групповой безвизовый обмен. Им воспользовались около 150 тысяч туристов, как российских, так и китайских".Впервые приехавший в Россию Чэнь Юань, который с апреля отправил в Россию около 600 туристов из Поднебесной, в беседе с РИА Новости подтвердил, что раньше организовать поездку было сложнее. Каждому путешественнику приходилось оформлять отдельную визу, что требовало и времени, и средств. Сейчас его клиенты в основном путешествуют по групповому обмену. А индивидуальные туристы оформляют электронное разрешение на въезд.О новых точках притяженияСоветник-посланник посольства КНР в России Фэн Литао отметил, что обеим сторонам нужно и дальше работать вместе. "Я десять лет в Москве, и с каждым годом столица становится все краше. Кремль и Красная площадь преобразились, появляется много новых объектов притяжения, особенно для молодежи", – сказал Фэн Литао. Он назвал среди них парк "Остров Мечты", самое большое колесо обозрения в Европе – "Солнце Москвы". "Китайские туристы хотят новых впечатлений, чего-то интерактивного, живого, помимо классических музеев, которые, конечно, тоже нужно показывать", – считает он. Участница ознакомительного тура Вэй Мин отметила, что ее поразило ледовое шоу Татьяны Навки. Чэнь Юань выделил Собор Василия Блаженного и Москва-реку. "Я понимаю, что это раскрученные достопримечательности, но они произвели на меня очень сильное впечатление", – сказал он."Конечно, не хватает высококвалифицированных гидов, владеющих китайским, – подчеркнул Фэн Литао. – Но ситуация меняется в лучшую сторону. Например. В Китае примерно в 170 учебных заведения преподают русский язык, в России китайский – около 150". Также много где в Москве есть информация и указатели на путунхуа, отметил он.Про фестивали и не только"В Москве почти круглый год проходят фестивали, – говорит начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов. – Сейчас, например "Московское чаепитие", "Усадьбы Москвы. Зима", в парках можно поучаствовать в спортивных активностях, увидеть представления на катках, попробовать деликатесы на ярмарках. Такое событийное разнообразие нравится туристам".Также представители Комитета по туризму Москвы подчеркнули, что город – еще и удобный хаб для туристов из Китая для путешествий по России. Поездка по столице для представителей турбизнеса КНР завершилась сегодня, 23 декабря. Далее они отправились в Санкт-Петербург по программе "Два города — миллион впечатлений".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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