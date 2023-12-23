https://ria.ru/20231223/kitay-1917667216.html
Эксперты рассказали, чем Москва привлекает туристов из Китая
Эксперты рассказали, чем Москва привлекает туристов из Китая - РИА Новости, 23.12.2023
Эксперты рассказали, чем Москва привлекает туристов из Китая
За первые девять месяцев этого года более 305 тысяч китайцев посетили Россию и более 450 тысяч наших туристов – КНР, ожидается, что по итогам 2023-го число... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T17:16
2023-12-23T17:16
2023-12-23T18:19
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За первые девять месяцев этого года более 305 тысяч китайцев посетили Россию и более 450 тысяч наших туристов – КНР, ожидается, что по итогам 2023-го число взаимных поездок превысит миллион, рассказал РИА Новости директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев на официальном мероприятии, посвященном туристическому потенциалу столицы.О безвизеВ рамках ознакомительного визита в Москву приехали 40 крупнейших туроператоров Китая."Основная наша задача – вернуться к допандемийным туристическим потокам между Россией и Китаем, – подчеркнул Кондратьев. – У нас в этом году запустилось два механизма. Первый – электронная виза. За четыре месяца работы примерно 70 тысяч китайских путешественников ею воспользовались. Также у нас заработал групповой безвизовый обмен. Им воспользовались около 150 тысяч туристов, как российских, так и китайских".Впервые приехавший в Россию Чэнь Юань, который с апреля отправил в Россию около 600 туристов из Поднебесной, в беседе с РИА Новости подтвердил, что раньше организовать поездку было сложнее. Каждому путешественнику приходилось оформлять отдельную визу, что требовало и времени, и средств. Сейчас его клиенты в основном путешествуют по групповому обмену. А индивидуальные туристы оформляют электронное разрешение на въезд.О новых точках притяженияСоветник-посланник посольства КНР в России Фэн Литао отметил, что обеим сторонам нужно и дальше работать вместе. "Я десять лет в Москве, и с каждым годом столица становится все краше. Кремль и Красная площадь преобразились, появляется много новых объектов притяжения, особенно для молодежи", – сказал Фэн Литао. Он назвал среди них парк "Остров Мечты", самое большое колесо обозрения в Европе – "Солнце Москвы". "Китайские туристы хотят новых впечатлений, чего-то интерактивного, живого, помимо классических музеев, которые, конечно, тоже нужно показывать", – считает он. Участница ознакомительного тура Вэй Мин отметила, что ее поразило ледовое шоу Татьяны Навки. Чэнь Юань выделил Собор Василия Блаженного и Москва-реку. "Я понимаю, что это раскрученные достопримечательности, но они произвели на меня очень сильное впечатление", – сказал он."Конечно, не хватает высококвалифицированных гидов, владеющих китайским, – подчеркнул Фэн Литао. – Но ситуация меняется в лучшую сторону. Например. В Китае примерно в 170 учебных заведения преподают русский язык, в России китайский – около 150". Также много где в Москве есть информация и указатели на путунхуа, отметил он.Про фестивали и не только"В Москве почти круглый год проходят фестивали, – говорит начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов. – Сейчас, например "Московское чаепитие", "Усадьбы Москвы. Зима", в парках можно поучаствовать в спортивных активностях, увидеть представления на катках, попробовать деликатесы на ярмарках. Такое событийное разнообразие нравится туристам".Также представители Комитета по туризму Москвы подчеркнули, что город – еще и удобный хаб для туристов из Китая для путешествий по России. Поездка по столице для представителей турбизнеса КНР завершилась сегодня, 23 декабря. Далее они отправились в Санкт-Петербург по программе "Два города — миллион впечатлений".
https://ria.ru/20231218/turizm-1916515800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, москва, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), достопримечательности, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Москва, Китай, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Достопримечательности, отдых в России
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За первые девять месяцев этого года более 305 тысяч китайцев посетили Россию и более 450 тысяч наших туристов – КНР, ожидается, что по итогам 2023-го число взаимных поездок превысит миллион, рассказал РИА Новости директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев на официальном мероприятии, посвященном туристическому потенциалу столицы.
В рамках ознакомительного визита в Москву приехали 40 крупнейших туроператоров Китая.
"Основная наша задача – вернуться к допандемийным туристическим потокам между Россией и Китаем, – подчеркнул Кондратьев. – У нас в этом году запустилось два механизма. Первый – электронная виза. За четыре месяца работы примерно 70 тысяч китайских путешественников ею воспользовались. Также у нас заработал групповой безвизовый обмен. Им воспользовались около 150 тысяч туристов, как российских, так и китайских".
Впервые приехавший в Россию Чэнь Юань, который с апреля отправил в Россию около 600 туристов из Поднебесной, в беседе с РИА Новости подтвердил, что раньше организовать поездку было сложнее. Каждому путешественнику приходилось оформлять отдельную визу, что требовало и времени, и средств. Сейчас его клиенты в основном путешествуют по групповому обмену. А индивидуальные туристы оформляют электронное разрешение на въезд.
О новых точках притяжения
Советник-посланник посольства КНР в России Фэн Литао отметил, что обеим сторонам нужно и дальше работать вместе. "Я десять лет в Москве, и с каждым годом столица становится все краше. Кремль и Красная площадь преобразились, появляется много новых объектов притяжения, особенно для молодежи", – сказал Фэн Литао. Он назвал среди них парк "Остров Мечты", самое большое колесо обозрения в Европе
– "Солнце Москвы".
"Китайские туристы хотят новых впечатлений, чего-то интерактивного, живого, помимо классических музеев, которые, конечно, тоже нужно показывать", – считает он.
Участница ознакомительного тура Вэй Мин отметила, что ее поразило ледовое шоу Татьяны Навки
. Чэнь Юань выделил Собор Василия Блаженного и Москва-реку. "Я понимаю, что это раскрученные достопримечательности, но они произвели на меня очень сильное впечатление", – сказал он.
"Конечно, не хватает высококвалифицированных гидов, владеющих китайским, – подчеркнул Фэн Литао. – Но ситуация меняется в лучшую сторону. Например. В Китае примерно в 170 учебных заведения преподают русский язык, в России китайский – около 150". Также много где в Москве есть информация и указатели на путунхуа, отметил он.
Про фестивали и не только
"В Москве почти круглый год проходят фестивали, – говорит начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов. – Сейчас, например "Московское чаепитие", "Усадьбы Москвы. Зима", в парках можно поучаствовать в спортивных активностях, увидеть представления на катках, попробовать деликатесы на ярмарках. Такое событийное разнообразие нравится туристам".
Также представители Комитета по туризму Москвы подчеркнули, что город – еще и удобный хаб для туристов из Китая для путешествий по России. Поездка по столице для представителей турбизнеса КНР завершилась сегодня, 23 декабря. Далее они отправились в Санкт-Петербург
по программе "Два города — миллион впечатлений".
Китай занял первое место по числу въездных туристов в России по итогам года