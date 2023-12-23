https://ria.ru/20231223/kiev-1917670342.html

В Киеве демонтировали монумент участникам Январского восстания 1918 года

В Киеве демонтировали монумент участникам Январского восстания 1918 года - РИА Новости, 23.12.2023

В Киеве демонтировали монумент участникам Январского восстания 1918 года

Монумент участникам Январского восстания 1918 года демонтировали в Киеве, сообщила замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T16:44

2023-12-23T16:44

2023-12-23T16:44

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киев

украина

анна старостенко

сергей лавров

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Монумент участникам Январского восстания 1918 года демонтировали в Киеве, сообщила замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко. Январское восстание 1918 года в Киеве — восстание сторонников советской власти против провозгласившей независимость Центральной рады Украинской Народной Республики. По некоторым оценкам в шестидневном восстании приняли участие более четырех тысяч человек с обоих сторон, общие потери оцениваются в более 700 человек убитыми и более полутора тысяч раненых. "Сегодня работники КП "Благоустройство" демонтировали памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Старостенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Как заявила чиновница, идеологическая роль монумента заключалась в "возвеличивании большевиков, которые устроили вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Позже власти Украины продолжили борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917521748.html

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в мире, россия, киев, украина, анна старостенко, сергей лавров