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В Киеве демонтировали монумент участникам Январского восстания 1918 года - РИА Новости, 23.12.2023
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16:44 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/kiev-1917670342.html
В Киеве демонтировали монумент участникам Январского восстания 1918 года
В Киеве демонтировали монумент участникам Январского восстания 1918 года - РИА Новости, 23.12.2023
В Киеве демонтировали монумент участникам Январского восстания 1918 года
Монумент участникам Январского восстания 1918 года демонтировали в Киеве, сообщила замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:44
2023-12-23T16:44
в мире
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анна старостенко
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Монумент участникам Январского восстания 1918 года демонтировали в Киеве, сообщила замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко. Январское восстание 1918 года в Киеве — восстание сторонников советской власти против провозгласившей независимость Центральной рады Украинской Народной Республики. По некоторым оценкам в шестидневном восстании приняли участие более четырех тысяч человек с обоих сторон, общие потери оцениваются в более 700 человек убитыми и более полутора тысяч раненых. &quot;Сегодня работники КП &quot;Благоустройство&quot; демонтировали памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на странице Старостенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Как заявила чиновница, идеологическая роль монумента заключалась в "возвеличивании большевиков, которые устроили вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Позже власти Украины продолжили борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, киев, украина, анна старостенко, сергей лавров
В мире, Россия, Киев, Украина, Анна Старостенко, Сергей Лавров
В Киеве демонтировали монумент участникам Январского восстания 1918 года

Старостенко: в Киеве демонтировали монумент участникам Восстания 1918 года

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Монумент участникам Январского восстания 1918 года демонтировали в Киеве, сообщила замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко.
Январское восстание 1918 года в Киеве — восстание сторонников советской власти против провозгласившей независимость Центральной рады Украинской Народной Республики. По некоторым оценкам в шестидневном восстании приняли участие более четырех тысяч человек с обоих сторон, общие потери оцениваются в более 700 человек убитыми и более полутора тысяч раненых.
«

"Сегодня работники КП "Благоустройство" демонтировали памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Старостенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Как заявила чиновница, идеологическая роль монумента заключалась в "возвеличивании большевиков, которые устроили вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Позже власти Украины продолжили борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
На Украине уволили старосту села, защищавшего памятник советскому солдату
22 декабря, 16:22
 
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