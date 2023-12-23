В Киеве демонтировали монумент участникам Январского восстания 1918 года
Старостенко: в Киеве демонтировали монумент участникам Восстания 1918 года
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Монумент участникам Январского восстания 1918 года демонтировали в Киеве, сообщила замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко.
Январское восстание 1918 года в Киеве — восстание сторонников советской власти против провозгласившей независимость Центральной рады Украинской Народной Республики. По некоторым оценкам в шестидневном восстании приняли участие более четырех тысяч человек с обоих сторон, общие потери оцениваются в более 700 человек убитыми и более полутора тысяч раненых.
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"Сегодня работники КП "Благоустройство" демонтировали памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Старостенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Как заявила чиновница, идеологическая роль монумента заключалась в "возвеличивании большевиков, которые устроили вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Позже власти Украины продолжили борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.