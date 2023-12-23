https://ria.ru/20231223/khamas-1917680754.html

ХАМАС заявило о вероятной гибели пятерых пленных от израильского удара

ХАМАС заявило о вероятной гибели пятерых пленных от израильского удара - РИА Новости, 23.12.2023

ХАМАС заявило о вероятной гибели пятерых пленных от израильского удара

Бригады "Аль-Кассам" потеряли связь с группой, ответственной за пятерых пленных, вероятно, они погибли от ударов израильской армии, сообщил официальный... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T18:10

2023-12-23T18:10

2023-12-23T19:21

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

катар

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" потеряли связь с группой, ответственной за пятерых пленных, вероятно, они погибли от ударов израильской армии, сообщил официальный представитель крыла Абу Убейда в Telegram-канале."В результате варварской сионистской (израильской. — Прим. ред.) бомбардировки мы потеряли контакт с группой, ответственной за пятерых пленных — сионистов. <...> Скорее всего, пленные были убиты во время одного из сионистских (израильских. — Прим. ред.) налетов на сектор Газа", — говорится в заявлении.На минувшей неделе пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели троих израильских пленных, похищенных ХАМАС 7 октября. Позднее глава Генштаба еврейского государства Герци Халеви возложил на себя и военных ответственность за этот инцидент. Уточнялось, что причиной стала ошибка с опознанием противника во время боя в районе Шеджайя в секторе Газа.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с утра 24 ноября до утра 1 декабря. Продлить его не удалось: израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации Тель-Авива, в плену у ХАМАС остаются еще 126 израильтян и 11 иностранцев.

https://ria.ru/20231223/gaza-1917683993.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, катар