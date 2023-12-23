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ХАМАС заявило о вероятной гибели пятерых пленных от израильского удара - РИА Новости, 23.12.2023
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18:10 23.12.2023 (обновлено: 19:21 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/khamas-1917680754.html
ХАМАС заявило о вероятной гибели пятерых пленных от израильского удара
ХАМАС заявило о вероятной гибели пятерых пленных от израильского удара - РИА Новости, 23.12.2023
ХАМАС заявило о вероятной гибели пятерых пленных от израильского удара
Бригады "Аль-Кассам" потеряли связь с группой, ответственной за пятерых пленных, вероятно, они погибли от ударов израильской армии, сообщил официальный... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T18:10
2023-12-23T19:21
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
катар
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" потеряли связь с группой, ответственной за пятерых пленных, вероятно, они погибли от ударов израильской армии, сообщил официальный представитель крыла Абу Убейда в Telegram-канале."В результате варварской сионистской (израильской. — Прим. ред.) бомбардировки мы потеряли контакт с группой, ответственной за пятерых пленных — сионистов. &lt;...&gt; Скорее всего, пленные были убиты во время одного из сионистских (израильских. — Прим. ред.) налетов на сектор Газа", — говорится в заявлении.На минувшей неделе пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели троих израильских пленных, похищенных ХАМАС 7 октября. Позднее глава Генштаба еврейского государства Герци Халеви возложил на себя и военных ответственность за этот инцидент. Уточнялось, что причиной стала ошибка с опознанием противника во время боя в районе Шеджайя в секторе Газа.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с утра 24 ноября до утра 1 декабря. Продлить его не удалось: израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации Тель-Авива, в плену у ХАМАС остаются еще 126 израильтян и 11 иностранцев.
https://ria.ru/20231223/gaza-1917683993.html
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, катар
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Катар
ХАМАС заявило о вероятной гибели пятерых пленных от израильского удара

"Аль-Кассам" заявили о вероятной гибели 5 израильских пленных от удара ЦАХАЛ

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" потеряли связь с группой, ответственной за пятерых пленных, вероятно, они погибли от ударов израильской армии, сообщил официальный представитель крыла Абу Убейда в Telegram-канале.
"В результате варварской сионистской (израильской. — Прим. ред.) бомбардировки мы потеряли контакт с группой, ответственной за пятерых пленных — сионистов. <...> Скорее всего, пленные были убиты во время одного из сионистских (израильских. — Прим. ред.) налетов на сектор Газа", — говорится в заявлении.

Бригады "Аль-Кассам" — военное крыло палестинского движения ХАМАС.

На минувшей неделе пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели троих израильских пленных, похищенных ХАМАС 7 октября. Позднее глава Генштаба еврейского государства Герци Халеви возложил на себя и военных ответственность за этот инцидент. Уточнялось, что причиной стала ошибка с опознанием противника во время боя в районе Шеджайя в секторе Газа.
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В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с утра 24 ноября до утра 1 декабря. Продлить его не удалось: израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.
За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации Тель-Авива, в плену у ХАМАС остаются еще 126 израильтян и 11 иностранцев.
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ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильКатар
 
 
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